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Мората: «Не представляю себе, чтобы я мог долго прожить в Лондоне»

сегодня, 17:57

Нападающий «Челси» Альваро Мората заявил, что не особо доволен жизнью в Лондоне:

«Лондон очаровывает меня своей мультинациональностью, тем, как здесь уживаются разные культуры и религии, но не представляю себе, чтобы я мог долго прожить здесь. Это слишком большой город, тут постоянно испытываешь стресс».

Ранее испанец признался, что был очень разочарован, когда ему пришлось покинуть «Ювентус».

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Все комментарии
Пауло Мальвино ответил ROMA DROGBA
сегодня в 19:11
ROMA DROGBA:
Кому-то не плевать?
Мне не плевать!
Шуnя771
сегодня в 19:07
Что то сегодня Мората разговорился...))
ROMA DROGBA ответил Ботва на грядке
сегодня в 19:07
Ботва на грядке:
Барс-ф от нас уходит навсегда((((( вот тут сообщил нам всем эту неприятную новость: https://www.soccer0010.com/blogs/record/1020077
Кому-то не плевать?
Zely
сегодня в 18:58
Засобирался в Юве
Ботва на грядке
сегодня в 18:52
Барс-ф от нас уходит навсегда((((( вот тут сообщил нам всем эту неприятную новость: https://www.soccer0010.com/blogs/record/1020077
M.S. ответил Y.N.W.A.
сегодня в 18:21
Y.N.W.A.:
Непонятный у тебя мозг, а это имя самое популярное не только в Лондоне, но и во всем мире. Хотя, кому я это говорю..
Оно может быть и самое популярное, но не обязательно же всем нравится. Мне вот что-то такой мир не очень импонирует, в котором Мухаммед самое распространённое имя.
dzvinka
сегодня в 18:19
в Англии климат не очень, все остальное - шикарно.
Y.N.W.A. ответил Alex-96
сегодня в 18:15
Alex-96:
Ну да, бабы страшные, каждый второго младенца непонятным именем “муххамедд” называют, в баре страшно с кем то выпить одни пидо..... и лезбиянки. В общем ну его на х.... этот лондон...
Непонятный у тебя мозг, а это имя самое популярное не только в Лондоне, но и во всем мире.
Хотя, кому я это говорю..
Serge Boykov
сегодня в 18:13
Ооооо,ты ещё в Москве не жил! Или в Пекине,или в Бангкоке,вот где задница то...там вообще как в муравейнике! Морате лучше играть стабильно,а где жить будешь думать лет в 35,когда карьеру завершишь!
ROMA DROGBA ответил Летчик66
сегодня в 18:12
Летчик66:
Почему страшно выпить с лесбиянкой?
Видимо, у него неприятный опыт
Летчик66 ответил Alex-96
сегодня в 18:11
Alex-96:
Ну да, бабы страшные, каждый второго младенца непонятным именем “муххамедд” называют, в баре страшно с кем то выпить одни пидо..... и лезбиянки. В общем ну его на х.... этот лондон...
Почему страшно выпить с лесбиянкой?
ROMA DROGBA
сегодня в 18:10
И не надо. Скатертью дорога!
M.S.
сегодня в 18:09
Приезжай в Россию. В воронежский Факел. Уютный домик в сельской глуши в качестве подъёмных. Ни тебе культуры, ни тебе религии. Комаров только много, зато релакс полный.
Знатог
сегодня в 18:04
Альваро Мората: понаехали тут всякие черные, испанцы, португальцы, понимаеш.
Alex-96
сегодня в 18:02
Ну да, бабы страшные, каждый второго младенца непонятным именем “муххамедд” называют, в баре страшно с кем то выпить одни пидо..... и лезбиянки. В общем ну его на х.... этот лондон...
Ministri Krasnodar
сегодня в 18:01
Можно мне немножко стресса от Лондона
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