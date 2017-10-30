Мората: «Не представляю себе, чтобы я мог долго прожить в Лондоне»

Нападающий «Челси» Альваро Мората заявил, что не особо доволен жизнью в Лондоне:
«Лондон очаровывает меня своей мультинациональностью, тем, как здесь уживаются разные культуры и религии, но не представляю себе, чтобы я мог долго прожить здесь. Это слишком большой город, тут постоянно испытываешь стресс».
Ранее испанец признался, что был очень разочарован, когда ему пришлось покинуть «Ювентус».
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Хотя, кому я это говорю..
Хотя, кому я это говорю..