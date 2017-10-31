Деулофеу: «„Барселона“ во всех турнирах идёт отлично»

Вингер «Барселоны» Жерар Деулофеу в преддверии выездного матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» отметил, что его команда набрала очень хорошую форму:

«Матч против „Олимпиакоса“ очень важен для нас. Мы приехали сюда, чтобы взять три очка и укрепить наше положение в группе. Мы воодушевлены, и я считаю, что мы это сделаем.

„Барселона“ в оптимальной форме и отлично идёт во всех турнирах. Мы возглавляем таблицу в Примере, в Лиге чемпионов у нас одни победы, и мы хорошо стартовали в Кубке Испании. Всё это связано с нашей работой на тренировках. Мы на правильном пути. Хотим выиграть как можно больше матчей и в последней трети сезона оставаться претендентами на победу во всех турнирах».

Напомним, в прошлом туре «Барселона» дома обыграла «Олимпиакос» (3:1).

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