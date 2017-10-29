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Яя Туре: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 13:23

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов. 

«Мне бы хотелось выиграть Лигу чемпионов. Я выиграл все трофеи в Англии вместе с „Манчестер Сити“, побеждал со сборной, но теперь хочется нечто более особенного. Лига чемпионов - это тот турнир, который делает вас счастливым». 

Напомним, что Яя Туре может продолжить карьеру в МЛС. 

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Все комментарии
Tommy Lee
сегодня в 14:02
Если только другие за него выиграют.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:01
Но расисты не дают
Viduka
сегодня в 13:48
Вы бы хоть добавили "еще раз", поскольку сей кубок он уже выигрывал в составе "Барселоны", что и отмечено в первоисточнике.
Artuom ответил Igo0rek
сегодня в 13:47
Igo0rek:
Единственный шанс выиграть ЛЧ для Туре, это если Манчестер Сити выиграет этот турнир. Потому что другие ТОП клубы, Туре просто не возьмут к себе.
Так он и хочет в составе МС выиграть)) Об этом и говорится - взял с МС все трофеи кроме ЛЧ.

Лично для него врятли это прям большая мечта, он уже брал ЛЧ. Так что просто приятно + хочет в составе МС.
А может просто намекает что хочет больше играть, ведь в составе МС Туре единственный кто брал ЛЧ будучи основным игроком команды.
Igo0rek
сегодня в 13:37
Единственный шанс выиграть ЛЧ для Туре, это если Манчестер Сити выиграет этот турнир. Потому что другие ТОП клубы, Туре просто не возьмут к себе.
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