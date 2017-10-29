Яя Туре: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов.



«Мне бы хотелось выиграть Лигу чемпионов. Я выиграл все трофеи в Англии вместе с „Манчестер Сити“, побеждал со сборной, но теперь хочется нечто более особенного. Лига чемпионов - это тот турнир, который делает вас счастливым».



Напомним, что Яя Туре может продолжить карьеру в МЛС.

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