Сауль: «Может показаться, что сейчас всё рухнет, но у „Атлетико“ прочный фундамент»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» отметил, что, несмотря на то, что сезон складывается для «матрасников» непросто, команда продолжает сохранять спокойствие:

«Этот сезон складывается непросто. В течение нескольких недель мы играли только на выезде, а затем нам пришлось адаптироваться к новой домашней арене. Может показаться, что сейчас всё рухнет, но наш фундамент прочен. Мы все взрослые люди, и мы знаем, что не должны обращать внимание на всяческие разговоры вне команды. Снаружи царит негатив, но внутри команды мы остаёмся сильными. Это то, за что я так сильно люблю этот клуб.

Нам нужно держать в уме только один матч. Сначала мы должны полностью сосредоточиться на „Карабахе“. А когда встреча закончится, переключить внимание на игру в чемпионате с „Депортиво“.

Это правда, что в январе к нам придут фантастические новички, но состав прошлого сезона по-прежнему остаётся сильной и конкурентоспособной командой, так что мы спокойны».

Напомним, в предыдущем туре ЛЧ «Атлетико» в гостях не смог обыграть «Карабах».

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