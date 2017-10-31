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Де Хеа недоволен своей зарплатой в МЮ

сегодня, 09:01

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, по слухам, расстроен тем, что клуб не предлагает ему новый контракт с увеличением оклада.

Сообщается, что испанец, получающий на «Олд Траффорд» 190 тысяч фунтов в неделю, считает, что достоин зарабатывать больше - на уровне Ромелу Лукаку и Поля Погба, которым в МЮ платят порядка 275 тысяч фунтов в неделю.

Стоит отметить, что Де Хеа давно находится в сфере интересов «Реала».

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Все комментарии
Ювентиец
сегодня в 10:14
Обнищал, бедолага... Дошираком и консервами питается. Когда таких денег не было в мировом футболе, он был, как бы сказать, более искренним, жизненным, человечным... Бабло ак..ное погубило футбол...
Василий 50
сегодня в 10:05
Ничего кроме бизнеса.
ДАША Д
сегодня в 09:53
Вратарям всегда платят меньше, надо было в нападающие идти.
Artuom
сегодня в 09:52
Даже если недоволен, обратился бы сразу к руководству МЮ, а не плодил слухи. УТка!
Red_team
сегодня в 09:47
Вброс от Дэйлистар
Кьянти ответил galem72
сегодня в 09:44
galem72:
*facepalm* Как можно делать такие выводы по данным дейлистара? Это же трэшевый источник!
Ну если нет то и к лучшему. Есть, значит, еще люди высокого полета:):)
Рауль и Зидан ответил Cules2013
сегодня в 09:44
Cules2013:
по современным меркам вполне себе нормальная просьба, если это так, а не слухи. Один из лидеров команды, а МЮ нехваткой денег не страдает, и не считают каждую копейку, как ТТХ. Намёк на Реал понятен, но не думаю, что Де Хеа туда уйдёт, возможность тогда упустили, а сейчас Зидан, по-моему, чётко дал понять, что Навас его полностью устраивает.
Зидана все устраивают , Бензема, Навас , Бэйл , это его и погубит . Как Маур в свое время сказал , тяжело расставаться с теме, с кем выигрывал титулы , но это необходима для дальнейшего роста
galem72 ответил Кьянти
сегодня в 09:42
Кьянти:
А я то думал, что ДХ скромняга, как-то так по внешним признакам впечатление сложилось, ан нет...ничто человеческое ему не чуждо. Алчность и зависть в том числе...
*facepalm*
Как можно делать такие выводы по данным дейлистара?
Это же трэшевый источник!
sihafazatron
сегодня в 09:41
Понимает, что он тащит команду и такую зп он точно получит если не от мю, то от реала или еще кого-то
Кьянти
сегодня в 09:39
А я то думал, что ДХ скромняга, как-то так по внешним признакам впечатление сложилось, ан нет...ничто человеческое ему не чуждо. Алчность и зависть в том числе...
Кьянти ответил Delfin86
сегодня в 09:33
Delfin86:
Мне бы его трудности...
Да не говори... но я, как мне кажется, с ними бы справился. Тяжело бы пришлось, конечно, но вывез бы:)
galem72
сегодня в 09:27
Вечно дейлистар с саном всякую х выкладывают в свет.
Gahi
сегодня в 09:24
Не поднимают значит будут сливать. Главное чтобы не потерял то что есть.
cevin cigan ответил Великий Князь
сегодня в 09:24
Великий Князь:
Что за расистские высказывания? Погбун лучший!
Да не услышит меня "уголёк"..............
Великий Князь ответил cevin cigan
сегодня в 09:22
cevin cigan:
От ДДХ конечно же пользы на много больше,чем от Погба.
Что за расистские высказывания?
Погбун лучший!
Великий Князь ответил Ми Ша
сегодня в 09:21
Ми Ша:
Скорее из зарплаты Погба нужно высчитать)) Кстати, с победой над Миланом! Давно не смотрел серию А, Юве в пол ноги вынес полосатых, варьируя темп игры по необходимости. Еще мне понравились диагональные или правильнее закрученные на напов передачи Куадрадо, очень интересно смотрится. И очередной год восхищаюсь селекцией туринцев, Ругани быстро компенсировал уход Боннучи. Семья Аньелли профи своего дела!
Спасибо.
Давайте и вы подтягивайтесь.
cevin cigan
сегодня в 09:21
От ДДХ конечно же пользы на много больше,чем от Погба.
Cules2013
сегодня в 09:19
по современным меркам вполне себе нормальная просьба, если это так, а не слухи. Один из лидеров команды, а МЮ нехваткой денег не страдает, и не считают каждую копейку, как ТТХ.
Намёк на Реал понятен, но не думаю, что Де Хеа туда уйдёт, возможность тогда упустили, а сейчас Зидан, по-моему, чётко дал понять, что Навас его полностью устраивает.
Ми Ша ответил Великий Князь
сегодня в 09:19
Великий Князь:
Тогда из его з/п ещё и высчитали бы.)
Скорее из зарплаты Погба нужно высчитать))

Кстати, с победой над Миланом! Давно не смотрел серию А, Юве в пол ноги вынес полосатых, варьируя темп игры по необходимости. Еще мне понравились диагональные или правильнее закрученные на напов передачи Куадрадо, очень интересно смотрится. И очередной год восхищаюсь селекцией туринцев, Ругани быстро компенсировал уход Боннучи. Семья Аньелли профи своего дела!
Vadik
сегодня в 09:14
Давай в "Зенит", там очень щедрое руководство!)
Великий Князь ответил Ми Ша
сегодня в 09:14
Ми Ша:
А я бы подсчитал сколько очков принесли сейвы Де Хеа))
Тогда из его з/п ещё и высчитали бы.)
Ми Ша ответил Великий Князь
сегодня в 09:12
Великий Князь:
Обнаглел воротник. Пусть тогда бегает больше и голы вместо них забивает. Аха-ха) А вообще всё верно, денег много не бывает)
А я бы подсчитал сколько очков принесли сейвы Де Хеа))
Великий Князь
сегодня в 09:05
Обнаглел воротник. Пусть тогда бегает больше и голы вместо них забивает. Аха-ха)
А вообще всё верно, денег много не бывает)
Delfin86
сегодня в 09:05
Мне бы его трудности...
Serge Boykov
сегодня в 09:04
Конечно поднимут з/п,а то сейчас быстро Реал нарисуется на горизонте)
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