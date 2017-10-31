Де Хеа недоволен своей зарплатой в МЮ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, по слухам, расстроен тем, что клуб не предлагает ему новый контракт с увеличением оклада.
Сообщается, что испанец, получающий на «Олд Траффорд» 190 тысяч фунтов в неделю, считает, что достоин зарабатывать больше - на уровне Ромелу Лукаку и Поля Погба, которым в МЮ платят порядка 275 тысяч фунтов в неделю.
Стоит отметить, что Де Хеа давно находится в сфере интересов «Реала».
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Как можно делать такие выводы по данным дейлистара?
Это же трэшевый источник!
Как можно делать такие выводы по данным дейлистара?
Это же трэшевый источник!
Погбун лучший!
Погбун лучший!
Давайте и вы подтягивайтесь.
Давайте и вы подтягивайтесь.
Намёк на Реал понятен, но не думаю, что Де Хеа туда уйдёт, возможность тогда упустили, а сейчас Зидан, по-моему, чётко дал понять, что Навас его полностью устраивает.
Намёк на Реал понятен, но не думаю, что Де Хеа туда уйдёт, возможность тогда упустили, а сейчас Зидан, по-моему, чётко дал понять, что Навас его полностью устраивает.
Кстати, с победой над Миланом! Давно не смотрел серию А, Юве в пол ноги вынес полосатых, варьируя темп игры по необходимости. Еще мне понравились диагональные или правильнее закрученные на напов передачи Куадрадо, очень интересно смотрится. И очередной год восхищаюсь селекцией туринцев, Ругани быстро компенсировал уход Боннучи. Семья Аньелли профи своего дела!
Кстати, с победой над Миланом! Давно не смотрел серию А, Юве в пол ноги вынес полосатых, варьируя темп игры по необходимости. Еще мне понравились диагональные или правильнее закрученные на напов передачи Куадрадо, очень интересно смотрится. И очередной год восхищаюсь селекцией туринцев, Ругани быстро компенсировал уход Боннучи. Семья Аньелли профи своего дела!
А вообще всё верно, денег много не бывает)
А вообще всё верно, денег много не бывает)