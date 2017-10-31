Де Хеа недоволен своей зарплатой в МЮ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, по слухам, расстроен тем, что клуб не предлагает ему новый контракт с увеличением оклада.

Сообщается, что испанец, получающий на «Олд Траффорд» 190 тысяч фунтов в неделю, считает, что достоин зарабатывать больше - на уровне Ромелу Лукаку и Поля Погба, которым в МЮ платят порядка 275 тысяч фунтов в неделю.

Стоит отметить, что Де Хеа давно находится в сфере интересов «Реала».

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