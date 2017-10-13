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Роналду лоббирует переход Де Хеа в «Реал»

сегодня, 11:15

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду хочет видеть голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в мадридском клубе. По крайней мере, так утверждают некоторые СМИ.

Сообщается, что португалец хочет, чтобы боссы «сливочных» продали нынешнего первого номера команды Кейлора Наваса и приобрели Де Хеа. Роналду уверен, что испанец сходу укрепит оборону «Реала».

Напомним, что летом 2015 года Де Хеа был близок к тому, чтобы присоединиться к «галактикос», но тогда переход сорвался на финишном флажке трансферного окна.

По слухам, также Роналду не против помочь заработать своему агенту Жорже Мендешу, клиентом которого является и Де Хеа.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:51
Правильно делает, Кейлор Навас не соответствует уровню "Реала".
Gelious
сегодня в 11:41
Да это ж слухи пустые все. Вы че, народ.
vale46
сегодня в 11:38
Ну и где вы писаки,которые про Месси вчера писали,что он руководит клубом?Роналду не такой,нет?
Agamaga
сегодня в 11:38
Ну да, лучше пофантазировать на пару веток ниже про Месси аха-ха) а так все это слухи, не более!
benderivan
сегодня в 11:37
да уж, надоели эти разговоры, Навас отличный вратарь
sir_Alex
сегодня в 11:35
То ещё лобби!))
Serge Boykov
сегодня в 11:34
А может и ему от агента процент перепадёт!)
NGY
сегодня в 11:29
"По слухам, также Роналду не против помочь заработать своему агенту Жорже Мендешу, клиентом которого также является и Де Хеа"
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Вот за этот слушок зацепились журналюги и уже пляшут от него, кто на что горазд в фантазии...!

Чушь полная..., утка...!

С чего бы это Рону нужно решать, какого вратаря брать, а кого нет. Если дело касалась помощи ему в нападении, тогда бы еще можно было в это поверить...а так, все это информационная лажа!
kolpankolpan
сегодня в 11:28
Бизнес.
Рауль и Зидан
сегодня в 11:21
Пусть они с Мендешом скинуться на трансфер тогда )))
Red_team
сегодня в 11:21
Никого не волнует чего хочет Роналду, пусть лоббирует кого-то другого
Владимир Ушаков
сегодня в 11:18
Если хочет играть с ДДХ то пусть возвращается в МЮ
kokshareal
сегодня в 11:16
вот хитрюга то а)))
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