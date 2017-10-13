Роналду лоббирует переход Де Хеа в «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду хочет видеть голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в мадридском клубе. По крайней мере, так утверждают некоторые СМИ.
Сообщается, что португалец хочет, чтобы боссы «сливочных» продали нынешнего первого номера команды Кейлора Наваса и приобрели Де Хеа. Роналду уверен, что испанец сходу укрепит оборону «Реала».
Напомним, что летом 2015 года Де Хеа был близок к тому, чтобы присоединиться к «галактикос», но тогда переход сорвался на финишном флажке трансферного окна.
По слухам, также Роналду не против помочь заработать своему агенту Жорже Мендешу, клиентом которого является и Де Хеа.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
-------------------------
Вот за этот слушок зацепились журналюги и уже пляшут от него, кто на что горазд в фантазии...!
Чушь полная..., утка...!
С чего бы это Рону нужно решать, какого вратаря брать, а кого нет. Если дело касалась помощи ему в нападении, тогда бы еще можно было в это поверить...а так, все это информационная лажа!
-------------------------
Вот за этот слушок зацепились журналюги и уже пляшут от него, кто на что горазд в фантазии...!
Чушь полная..., утка...!
С чего бы это Рону нужно решать, какого вратаря брать, а кого нет. Если дело касалась помощи ему в нападении, тогда бы еще можно было в это поверить...а так, все это информационная лажа!