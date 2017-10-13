Роналду лоббирует переход Де Хеа в «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду хочет видеть голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в мадридском клубе. По крайней мере, так утверждают некоторые СМИ.

Сообщается, что португалец хочет, чтобы боссы «сливочных» продали нынешнего первого номера команды Кейлора Наваса и приобрели Де Хеа. Роналду уверен, что испанец сходу укрепит оборону «Реала».

Напомним, что летом 2015 года Де Хеа был близок к тому, чтобы присоединиться к «галактикос», но тогда переход сорвался на финишном флажке трансферного окна.

По слухам, также Роналду не против помочь заработать своему агенту Жорже Мендешу, клиентом которого является и Де Хеа.

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