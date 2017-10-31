Червиченко: «Судейство матчей „Локомотива“ всё больше напоминает 90-е годы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
09:27
Червиченко: «Манчини плывёт, ещё 1-2 неудачные игры, и к нему будут серьёзные претензии»25
09:01
Де Хеа недоволен своей зарплатой в МЮ25
08:40
Рамос: «Меня больше заботит отсутствие слов в гимне Испании, чем ситуация в Каталонии»10
00:47
Кононов покинул «Ахмат»53
00:42
«Интер» одержал выездную победу над «Вероной»26
10:16
Де Брюйне: «Сезон без поражений? Не думаю, что это возможно, это вам не 10-15 лет назад»0
10:13
Мата: «Матч с „Бенфикой очень важен для нас“»0
09:59
Оуэн: «Ничья не станет худшим результатом ни для „Челси“, ни для „Ромы“»1
09:41
Анчелотти: «Слухи о том, что я могу возглавить „Челси“ разозлили моего друга Конте»0
09:15
Балаге считает, что причиной спада в игре Суареса является Месси12
08:49
Кирьяков: «В Лиге чемпионов не всё ещё для ЦСКА потеряно, клуб может преподнести сюрприз»15
08:24
Зидан: «Желание игроков „Реала“ выиграть лигу по-прежнему живо»7
08:13
Спаллетти: «„Интер“ идёт по турнирной дистанции в сумасшедшем темпе»6
07:55
Пицци: «Будет очень сложно, но „Бенфика“ хочет взять три очка в Манчестере»2
07:42
Руи Витория: «Свилару всего 18, но только по паспорту. Он очень зрелый игрок»2
07:21
Сауль: «Может показаться, что сейчас всё рухнет, но у „Атлетико“ прочный фундамент»2
06:58
Хайнкес: «Травмы Мюллера и Левандовски были неожиданны, но я найду решение»4
06:39
Жезуш: «Нам удалось показать, что „Спортинг“ умеет противостоять лучшим командам»1
06:20
Тренер «Олимпиакоса»: «Дома фанаты захотят большего – в нашем случае, ничью с „Барсой“»7
05:47
Деулофеу: «„Барселона“ отлично идёт во всех турнирах»5
05:20
ПСЖ снова нацелился на Вендела, которым летом интересовался ЦСКА7
05:05
Постекоглу: «Моё будущее? Сначала мы должны обыграть Гондурас в квалификации ЧМ»1
04:43
Вальверде: «Уверен, болельщики „Олимпиакоса“ встретят меня тепло»1
04:23
Спаллетти: «Сейчас в Серии A всё может измениться в один момент»3
03:48
Геркус: «Расцениваю Эдера как очень удачное приобретение»0

Червиченко: «Судейство матчей „Локомотива“ всё больше напоминает 90-е годы»

сегодня, 09:46
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя разгромное поражение «Зенита» от «Локомотива» в матче 15-го тура РФПЛ, выразил мнение, что арбитры помогают «железнодорожникам»:

«Мне кажется, „Зенит“ играл лучше. „Локомотиву“ здорово прет, и он из этой ситуации выжимает все. Но все же у меня свой взгляд на этот „Локомотив“. Все видели, как был забит первый мяч. Ивановича ударили по ногам, судья не зафиксировал нарушение, и пошла голевая атака.

„Локомотив“ - единственный клуб в Премьер-Лиге, где арбитр, который еще пару лет назад был действующим судьей, я говорю про Сухину, является функционером клуба. Мне кажется, перед ним стоит одна задача, и точно она не связана с тренировочным процессом. Судейство матчей „Локомотива“ все больше напоминает 90-е годы.

Мне кажется, это неправильно, когда бывшие арбитры входят в руководящий состав клубов. Какова их функция: правила игрокам объяснять? Но мы видим, что все ошибки в пользу „Локомотива“. У меня этому одно объяснение - присутствие в руководстве клуба человека, который был одним из лидеров нашего судейского корпуса».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Xtraz
сегодня в 10:14
Че у него так бомбит то на все? Вроде не бедный жиробас, а припекает от любой новости)
RussianHorse
сегодня в 10:10
Ну про Сухину он прав. Что делает этот человек в структуре клуба?
OLS
сегодня в 10:09
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:06
    Вот оно оказывается, че! А Сухина в своё время "гремел" в плане скандалов, даже фамилию его называли чуть по другому. Но за это здесь банят...
    Académica de Coimbra
    сегодня в 10:03
    Ну насчет Сухины правда ведь.
    Есть медали ответил alfranza
    сегодня в 10:00
    alfranza:
    Вот все жалуются на судей и никто ничего не предпринимает. Чё сидим, кого ждем? Не нравится судейство? Вперед, его улучшать! А то языком трепать все горазды, только вот делать никто ни**я не хочет.
    Да пусть гундят) От их трепа ничего не делается же)))
    cska plus
    сегодня в 10:00
    А не припомнит ли червиченко судейство по отношению к спартаку прошлого сезона.
    Killofwrath
    сегодня в 09:59
    Смотрел повтор я с Ивановичем, там симуляция.
    gracie
    сегодня в 09:58
    Сухина объясняет как правильно бить по ногам,чтобы это мог не фиксировать судья. Пора и Зениту пригласить кого-то из известных судей.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил iBragim2102
    сегодня в 09:57
    iBragim2102:
    Червь, в 90е в основном Спартак был чемпионом хD
    В 90-ЫЕ СУДЬИ ТАЩИЛИ СПАРТАК, ЧЕРВЬ ЭТО НИКОГДА НЕ ОТРИЦАЛ
    alfranza
    сегодня в 09:52
    Вот все жалуются на судей и никто ничего не предпринимает. Чё сидим, кого ждем? Не нравится судейство? Вперед, его улучшать! А то языком трепать все горазды, только вот делать никто ни**я не хочет.
    нечитайло
    сегодня в 09:52
    Прогнозы на вторую половину
    makkie
    сегодня в 09:52
    Паровозы, держитесь!
    Червь завел пластинку, которую в прошлом сезоне на нас ставил - судейство и везение.
    Лестер 13 рус
    сегодня в 09:51
    Начинаются сопли
    iBragim2102
    сегодня в 09:50
    Червь, в 90е в основном Спартак был чемпионом хD
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100