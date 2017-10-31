Червиченко: «Судейство матчей „Локомотива“ всё больше напоминает 90-е годы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя разгромное поражение «Зенита» от «Локомотива» в матче 15-го тура РФПЛ, выразил мнение, что арбитры помогают «железнодорожникам»:

«Мне кажется, „Зенит“ играл лучше. „Локомотиву“ здорово прет, и он из этой ситуации выжимает все. Но все же у меня свой взгляд на этот „Локомотив“. Все видели, как был забит первый мяч. Ивановича ударили по ногам, судья не зафиксировал нарушение, и пошла голевая атака.

„Локомотив“ - единственный клуб в Премьер-Лиге, где арбитр, который еще пару лет назад был действующим судьей, я говорю про Сухину, является функционером клуба. Мне кажется, перед ним стоит одна задача, и точно она не связана с тренировочным процессом. Судейство матчей „Локомотива“ все больше напоминает 90-е годы.

Мне кажется, это неправильно, когда бывшие арбитры входят в руководящий состав клубов. Какова их функция: правила игрокам объяснять? Но мы видим, что все ошибки в пользу „Локомотива“. У меня этому одно объяснение - присутствие в руководстве клуба человека, который был одним из лидеров нашего судейского корпуса».

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