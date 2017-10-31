Червиченко: «Манчини плывёт, ещё 1-2 неудачные игры, и к нему будут серьёзные претензии»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предполагает, что слабые результаты команды в последних играх могут быть связаны с недавней кончиной Константина Сарсании - спортивного директора «сине-бело-голубых». При этом Червиченко считает, что вскоре главный тренер команды Роберто Манчини может выбрать лимит доверия руководства.

«„Зенит“ трудно будет на дистанции всего чемпионата обойти. Но я согласен с Василием Уткиным: Манчини плывет. И главная потеря в „Зените“ – это уход Кости Сарсании, который очень умел гасить конфликты. И замена ему не найдена. А пока этого нет, проблемы будут. Если у „Зенита“ будут еще одна-две неудачные игры, Манчини уже начнут предъявлять серьезные претензии».

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