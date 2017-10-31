Червиченко: «Манчини плывёт, ещё 1-2 неудачные игры, и к нему будут серьёзные претензии»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
09:01
Де Хеа недоволен своей зарплатой в МЮ25
08:40
Рамос: «Меня больше заботит отсутствие слов в гимне Испании, чем ситуация в Каталонии»10
00:47
Кононов покинул «Ахмат»53
00:42
«Интер» одержал выездную победу над «Вероной»26
00:33
Рахимов вернётся в «Ахмат»12
10:16
Де Брюйне: «Сезон без поражений? Не думаю, что это возможно, это вам не 10-15 лет назад»0
10:13
Мата: «Матч с „Бенфикой очень важен для нас“»0
09:59
Оуэн: «Ничья не станет худшим результатом ни для „Челси“, ни для „Ромы“»1
09:46
Червиченко: «Судейство матчей „Локомотива“ всё больше напоминает 90-е годы»15
09:41
Анчелотти: «Слухи о том, что я могу возглавить „Челси“ разозлили моего друга Конте»0
09:15
Балаге считает, что причиной спада в игре Суареса является Месси12
08:49
Кирьяков: «В Лиге чемпионов не всё ещё для ЦСКА потеряно, клуб может преподнести сюрприз»15
08:24
Зидан: «Желание игроков „Реала“ выиграть лигу по-прежнему живо»7
08:13
Спаллетти: «„Интер“ идёт по турнирной дистанции в сумасшедшем темпе»6
07:55
Пицци: «Будет очень сложно, но „Бенфика“ хочет взять три очка в Манчестере»2
07:42
Руи Витория: «Свилару всего 18, но только по паспорту. Он очень зрелый игрок»2
07:21
Сауль: «Может показаться, что сейчас всё рухнет, но у „Атлетико“ прочный фундамент»2
06:58
Хайнкес: «Травмы Мюллера и Левандовски были неожиданны, но я найду решение»4
06:39
Жезуш: «Нам удалось показать, что „Спортинг“ умеет противостоять лучшим командам»1
06:20
Тренер «Олимпиакоса»: «Дома фанаты захотят большего – в нашем случае, ничью с „Барсой“»7
05:47
Деулофеу: «„Барселона“ отлично идёт во всех турнирах»5
05:20
ПСЖ снова нацелился на Вендела, которым летом интересовался ЦСКА7
05:05
Постекоглу: «Моё будущее? Сначала мы должны обыграть Гондурас в квалификации ЧМ»1
04:43
Вальверде: «Уверен, болельщики „Олимпиакоса“ встретят меня тепло»1
04:23
Спаллетти: «Сейчас в Серии A всё может измениться в один момент»3

Червиченко: «Манчини плывёт, ещё 1-2 неудачные игры, и к нему будут серьёзные претензии»

сегодня, 09:27

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предполагает, что слабые результаты команды в последних играх могут быть связаны с недавней кончиной Константина Сарсании - спортивного директора «сине-бело-голубых». При этом Червиченко считает, что вскоре главный тренер команды Роберто Манчини может выбрать лимит доверия руководства.

«„Зенит“ трудно будет на дистанции всего чемпионата обойти. Но я согласен с Василием Уткиным: Манчини плывет. И главная потеря в „Зените“ – это уход Кости Сарсании, который очень умел гасить конфликты. И замена ему не найдена. А пока этого нет, проблемы будут. Если у „Зенита“ будут еще одна-две неудачные игры, Манчини уже начнут предъявлять серьезные претензии».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
шацк
сегодня в 10:18
    Некошерная свинья ответил OLS
    сегодня в 10:16
    OLS:
    Не злорадствуйте, ромбоносы. Правда есть в словах толстяка.
    И с правописанием беда и с логикой, переставь предложения что-ли.
    OLS
    сегодня в 10:15
    Не злорадствуйте, ромбоносы. Правда есть в словах толстяка.
    RussianHorse ответил makkie
    сегодня в 10:13
    makkie:
    А где вся придворная МАТЧ-твшная свита во главе с Черданцевым? Где вопли о физруке, стартовом везении, конфликте игроков и т.д.? В прошлом сезоне на Спартак налетали как стервятники.
    Скорее как мухи на 💩, говори уж как есть)
    И да, Жора ипотека ваш прихвостень, неужели он укусил руку, которая его кормит?)
    за
    сегодня в 10:09
    Щас бакланы отобедают плотью ЧервИченко.
    gracie
    сегодня в 10:07
    Зениту надо использовать и Набоа и др. игроков , которые сидят на лавке .Будогосского гнать из судейского руководства.
    за
    сегодня в 10:05
      Дмитрий Аександров
      сегодня в 10:03
      У него, скорее всего, неустойка огромная - опять деньги в песок уйдут.
      Footbolista ответил ДСА
      сегодня в 09:55
      ДСА:
      С Русенборгом должны собраться и выиграть, а в чемпионате пусть ТИТАНИК плывет дальше.
      Титаник столкнулся с айсбергом, а Зенит с паровозом...))
      Footbolista ответил Месия
      сегодня в 09:53
      Месия:
      Только Месси спасёт Зенит и Манчини.
      За переход в Зенит Месси попросит газовое месторождение...))
      ДСА
      сегодня в 09:52
      С Русенборгом должны собраться и выиграть, а в чемпионате пусть ТИТАНИК плывет дальше.
      alfranza
      сегодня в 09:51
      Ну-ну, не надо таких громких заявлений. Нафига забегать настолько вперед? Зенит вполне конкурентоспособен. И то что он три последние игры сам себе привез голы, не отменяет к примеру хорошую форму футболистов атаки. У всех ямы бывают, а вы тут уже хороните Зенит. Поживем - увидим. Никто пока никуда не плывет, такие выводу можно будет сделать после НГ только.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 09:50
      ДУМАЮ КАРЕРУ УВОЛЯТ РАНЬШЕ ЧЕМ МАНЧИНИ !
      СПАРТАКУ НУЖЕН АФРИКАНСКИЙ ТРЕНЕР - ТОЛЬКО ОН СМОЖЕТ НАТРЕНИРОВАТЬ ЗЫЛУИША РОШУ АДРИЯНУ И ПРОМЕСА !
      andre_can
      сегодня в 09:43
        Académica de Coimbra
        сегодня в 09:43
        Все плывут, кимоно вон вчера тоже поплыло.
        Vadik
        сегодня в 09:43
        О, на "Зенит" переключился, критик. Про "Спартак" уже надоело гадости говорить?
        Spoum ответил Гус Пойет
        сегодня в 09:42
        Гус Пойет:
        По Неве плывёт Манчини Из села Кукуева Отхватил бабла неслабо Итальяшка *****
        Научил его Спалетти
        Где взять деньги на спагетти
        А манчини-интераст
        За бабло и мать продаст
        Spoum
        сегодня в 09:41
        Давно пора гнать физрука
        Гус Пойет
        сегодня в 09:41
        По Неве плывёт Манчини
        Из села Кукуева
        Отхватил бабла неслабо
        Итальяшка *****
        Месия
        сегодня в 09:37
        Только Месси спасёт Зенит и Манчини.
        Evgen44 ответил makkie
        сегодня в 09:37
        makkie:
        А где вся придворная МАТЧ-твшная свита во главе с Черданцевым? Где вопли о физруке, стартовом везении, конфликте игроков и т.д.? В прошлом сезоне на Спартак налетали как стервятники.
        Особенно в свете всей этой травли по всей дистанции прошлого сезона,было забавно слышать слова Луческу про масс медиа,которые все как один за Спартак и против Зенита)...
        3веробой
        сегодня в 09:36
        Манчини сливается
        серхи
        сегодня в 09:34
        Очередная глупость от злого колобка!
        AntiherQ1488
        сегодня в 09:31
        Нука, а где все бомжи, которые радостно хлопали в ладоши, когда жирный гадости про Спартак говорил?)
        Поддержат ли они сейчас пухлого?)
        makkie
        сегодня в 09:31
        А где вся придворная МАТЧ-твшная свита во главе с Черданцевым?
        Где вопли о физруке, стартовом везении, конфликте игроков и т.д.?
        В прошлом сезоне на Спартак налетали как стервятники.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100