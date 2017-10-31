Шпинев: «Прогресс братьев Миранчуков - заслуга Семина»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
16:57
Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА, а также другие назначения на матчи 16-го тура РФПЛ12
15:41
6 домашних матчей «Зенита» стали самыми посещаемыми в первом круге РФПЛ49
15:25
Бубнов: «Если ЦСКА сумеет не проиграть „Базелю“, то это уже будет суперрезультат»38
14:03
Зобнин - в заявке «Спартака» на матч с «Севильей»48
13:06
Вальверде: «Если Неймар вернется в „Барселону“, то я сделаю двойное сальто с винтом»30
17:49
Ловрен в соцсети получил угрозы жизни в адрес своей семьи0
17:44
Хавбек «Милана» Билья снова получил травму0
17:38
Фанаты «Ромы» атаковали болельщиков «Челси» в Риме3
17:34
Почеттино: «Мы верим в то, что Кейн сыграет с „Реалом“»0
17:33
Вертонген: «„Тоттенхэму“ по силам обыграть „Реал“ и без Кейна»3
17:25
«Ювентус» намерен приобрести игрока «Барселоны» Рафинью2
17:23
Роджерс: «„Ливерпуль“ хотел подписать Санчеса, но что-то не сложилось»0
17:18
Болельщики «Севильи» пытались перепродать абонементы фанатам «Спартака»10
17:17
На матч Россия - Аргентина продано более 50 тысяч билетов0
17:11
Пономарев: «Что-то случилось с ЦСКА, чувствуется безнадежность»7
16:54
Кальехон: «„Наполи“ никого не боится»2
16:52
Слуцкий: «Поединки в Чемпионшипе непредсказуемы, так как 90% команд сопоставимы по классу»8
16:43
Роналду повлиял на уход Игуаина из «Реала»11
16:41
Кафельников: «Абсолютно уверен в том, что чемпионом станет „Зенит“»19
16:36
«Челси» и «Арсенал» следят за голкипером «РБ Лейпциг» Гулачи0
16:28
Агент Верди: «Интерес „Ромы“? Это просто слухи»0
16:25
Мостовой: «Думаю, „Севилья“ сможет отплатить „Спартаку“ за разгром той же монетой»26
16:14
Гусев: «„Армейцам“ отступать некуда, нужна только победа»10
16:14
Кафельников: «У Карреры есть шанс заявить о себе, как о тренере высочайшего класса»2
16:03
Тиффози «Ромы» напали на болельщиков «Челси» в Риме11

Шпинев: «Прогресс братьев Миранчуков - заслуга Семина»

сегодня, 17:02

Агент Антона и Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что прогресс его игроков - заслуга главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Конечно, приятно видеть Алексея и Антона в составе сборной России на ближайшие матчи. Радует, как и какое место занимает их команда, да и какую роль ребята играют в выступлении „Локо“. Прогресс всей команды и братьев налицо.

Сегодня не хочется вспоминать все перипетии переговоров, но необходимо признать — ключевая роль в прогрессе Миранчуков принадлежит Юрию Сёмину. Именно его позиция, несмотря на давление, выпускать Алексея во второй половине прошлого сезона, его неоднократные беседы и с Алексеем, и с Антоном позволили нам увериться в правильности принятия решения ребятами остаться в „Локомотиве“. Их игра в этом году только усилила это впечатление. Ребята отмечают кроме спортивного успеха невероятную атмосферу на тренировках и в раздевалке.

Очевидно, что это всё помогает прогрессировать, кстати, не только молодым футболистам — вспомните, в каком состоянии прибыл Фарфан. А сейчас это просто зверь. Обращу внимание на маленький момент: к кому помчался Фарфан после второго забитого мяча? Правильно, к Юрию Павловичу. Это говорит о многом».

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что «Локомотив» готов к чемпионству. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Obdulio Varela
сегодня в 17:22
Респект Палычу!
Есть медали
сегодня в 17:21
Семин, да. Но большая заслуга Фернандеша в этом тоже присутствует
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100