Кафельников: «У Карреры есть шанс заявить о себе, как о тренере высочайшего класса»

Олимпийский чемпион по теннису и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал слова капитана «красно-белых» Дениса Глушакова о главном тренере команды Массимо Каррере​:

«Мне кажется, журналисты просто неправильно интерпретировали фразу Глушакова о том, что Каррера не является топ-тренером. Хотя Денис имеет право на свой взгляд и на свое мнение. Думаю, Массимо параллельно на слова Глушакова, он продолжит делать свое дело. И мне кажется, что эти слова никак не скажутся на команде. Хотя если рассуждать, то Массимо всего второй год работает в качестве главного тренера, и пока он не добился со „Спартаком“ никаких результатов на европейском уровне. Давно известно, что топ-уровень тренера определяется результатами команды в еврокубках. И если „Спартак“ выйдет в плей-офф, то Массимо, безусловно, заявит о себе, как о тренере высочайшего класса».

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