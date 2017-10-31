Кафельников: «Абсолютно уверен в том, что чемпионом станет „Зенит“»

Олимпийский чемпион по теннису и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сомневается, что «красно-белые» сумеют защитить звание чемпионов России по итогам нынешнего сезона. Кафельников пророчит победу «Зениту»:

«Изначально было понятно, что чемпионом России станет „Зенит“. Я и сейчас в этом абсолютно уверен. Даже несмотря на то, что первый круг выиграл „Локомотив“. В какой-то степени я даже удивлен лидерству „железнодорожников“. Не ожидал такого результата от команды».

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