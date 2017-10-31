Кафельников: «Абсолютно уверен в том, что чемпионом станет „Зенит“»

Олимпийский чемпион по теннису и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сомневается, что «красно-белые» сумеют защитить звание чемпионов России по итогам нынешнего сезона. Кафельников пророчит победу «Зениту»:
«Изначально было понятно, что чемпионом России станет „Зенит“. Я и сейчас в этом абсолютно уверен. Даже несмотря на то, что первый круг выиграл „Локомотив“. В какой-то степени я даже удивлен лидерству „железнодорожников“. Не ожидал такого результата от команды».
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поражает недооценка Локомотива, который в очных встречах расправился со всеми клубами из первой шестёрки
поражает недооценка Локомотива, который в очных встречах расправился со всеми клубами из первой шестёрки
Касаемо Спартака...Не скромничай...вернутся Зобнин,Зе Луиш и пруха .....и форс мажоры первого круга забудутся....
Касаемо Спартака...Не скромничай...вернутся Зобнин,Зе Луиш и пруха .....и форс мажоры первого круга забудутся....
80 лямов евродоллоров как то отбивать надо.
Так что если не мытьём, так катаньем в призёры прорвутся.
80 лямов евродоллоров как то отбивать надо.
Так что если не мытьём, так катаньем в призёры прорвутся.
Мне тоже кажется по весне будет противостояние Зенита и Спартака за золото......
Из которой наверно победителем выйдет Питер....
Можно ещё полгода спорить но наверно в итоге будет...
1.Зенит.
2.Спартак
3.ЦСКА
4.Локомотив
5.Краснодар.
Мне тоже кажется по весне будет противостояние Зенита и Спартака за золото......
Из которой наверно победителем выйдет Питер....
Можно ещё полгода спорить но наверно в итоге будет...
1.Зенит.
2.Спартак
3.ЦСКА
4.Локомотив
5.Краснодар.
Шарфик уже купил?
Шарфик уже купил?
Пополгение рейнгольдов,бубновых,ловчевых,мостовых,карпиных ага
Пополгение рейнгольдов,бубновых,ловчевых,мостовых,карпиных ага