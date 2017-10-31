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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
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Кафельников: «Абсолютно уверен в том, что чемпионом станет „Зенит“»

сегодня, 16:41

Олимпийский чемпион по теннису и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сомневается, что «красно-белые» сумеют защитить звание чемпионов России по итогам нынешнего сезона. Кафельников пророчит победу «Зениту»:

«Изначально было понятно, что чемпионом России станет „Зенит“. Я и сейчас в этом абсолютно уверен. Даже несмотря на то, что первый круг выиграл „Локомотив“. В какой-то степени я даже удивлен лидерству „железнодорожников“. Не ожидал такого результата от команды».

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Все комментарии
moskwa 09 ответил Давно Мясной
сегодня в 17:53
Давно Мясной:
больше всего Зобы не хватает на мой взгляд, Зоба талант как ни крути)
никто он ,как не крути,он еще ничего не сделал ,чтобы быть тем,кем ты его считаешь
Штрафной_удар ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:45
Jeck Denielse:
Хоть один реально на игру смотрит......а не в газеты...))) Мне тоже кажется по весне будет противостояние Зенита и Спартака за золото...... Из которой наверно победителем выйдет Питер.... Можно ещё полгода спорить но наверно в итоге будет... 1.Зенит. 2.Спартак 3.ЦСКА 4.Локомотив 5.Краснодар.
мда.. дырявый Спартак, который 4-й в лиге по пропущенным мячам, отставая от лидера на 10 очков, за 15 туров... будет бороться за золото. Что же, оптимизма, больше чем объективности. Первые три места разделят Локомотив, Зенит и ЦСКА. Спартак в лучшем случае поборется за 4 место с Уралом и Краснодаром.

поражает недооценка Локомотива, который в очных встречах расправился со всеми клубами из первой шестёрки
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 17:42
То, что мясо не станет чемпионом - это к гадалке не ходи, а вот на счет того, что Зенит станет чемпионом, после того, что Локомотив показывает отличную игру со всеми конкурентами, я бы поставил 50 на 50!
Давно Мясной ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:41
Jeck Denielse:
Я тоже об этом думал....но вспомнил что армейцы - машина по попаданию в ЛЧ )))) потому и отвёл им третье лигочемпионское место.... Касаемо Спартака...Не скромничай...вернутся Зобнин,Зе Луиш и пруха .....и форс мажоры первого круга забудутся....
больше всего Зобы не хватает на мой взгляд, Зоба талант как ни крути)
parallels
сегодня в 17:39
спартачи резко сныкались и усиленно делают вид, что не видят новость, как их болельщик отдаёт чемпионство нам. от злости даже хрюкнуть ничего не могут 😄
Штрафной_удар
сегодня в 17:39
ты и после завершения чемпионата будешь удивлен лидерству Локомотива, и третьим местом Зенита
Jeck Denielse ответил Давно Мясной
сегодня в 17:35
Давно Мясной:
а я б локомотив с конями местами поменял, и даже у меня нет уверенности, что Спартак даже вторым придёт, много теряем очков перед свистком, с таким невезением и 3 место норм, хотя это уже трудности игр в ЛЧ за игру в группе
Я тоже об этом думал....но вспомнил что армейцы - машина по попаданию в ЛЧ )))) потому и отвёл им третье лигочемпионское место....
Касаемо Спартака...Не скромничай...вернутся Зобнин,Зе Луиш и пруха .....и форс мажоры первого круга забудутся....
vka1970
сегодня в 17:25
Так это итак понятно.
80 лямов евродоллоров как то отбивать надо.
Так что если не мытьём, так катаньем в призёры прорвутся.
starche
сегодня в 17:24
Кафель прав.
Давно Мясной ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:23
Jeck Denielse:
Хоть один реально на игру смотрит......а не в газеты...))) Мне тоже кажется по весне будет противостояние Зенита и Спартака за золото...... Из которой наверно победителем выйдет Питер.... Можно ещё полгода спорить но наверно в итоге будет... 1.Зенит. 2.Спартак 3.ЦСКА 4.Локомотив 5.Краснодар.
а я б локомотив с конями местами поменял, и даже у меня нет уверенности, что Спартак даже вторым придёт, много теряем очков перед свистком, с таким невезением и 3 место норм, хотя это уже трудности игр в ЛЧ за игру в группе
Jeck Denielse
сегодня в 17:06
Хоть один реально на игру смотрит......а не в газеты...)))

Мне тоже кажется по весне будет противостояние Зенита и Спартака за золото......
Из которой наверно победителем выйдет Питер....

Можно ещё полгода спорить но наверно в итоге будет...
1.Зенит.
2.Спартак
3.ЦСКА
4.Локомотив
5.Краснодар.
Colonist
сегодня в 17:06
Уже несколько лет об этом говорят! Даже Халк не помог с Нипелем! Да и беститульное проклятие Дзюбы висит...
Camandante
сегодня в 16:53
Это что Панов от Спартака? ))
Шарфик уже купил?
iri13
сегодня в 16:50
Что это с ним?..удивительное-рядом)
ошалевший ответил pereletnii
сегодня в 16:50
pereletnii:
Кафельников тоже теперь футбольным экспертом стал? Пополгение рейнгольдов,бубновых,ловчевых,мостовых,карпиных ага
орловых,радимовых,кержаковых
dargo
сегодня в 16:49
Всё Женя, тебе капец, сейчас тебя разорвут на куски твои же спартачи – рассаживаемся, кино начинается!!
pereletnii
сегодня в 16:48
Женя просто заметил что все что он не скажет,все наоборот происходит,решил развивать это направление себе в угоду)
kastites
сегодня в 16:46
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!
pereletnii
сегодня в 16:46
Кафельников тоже теперь футбольным экспертом стал?
Пополгение рейнгольдов,бубновых,ловчевых,мостовых,карпиных ага
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