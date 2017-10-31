Гусев: «„Армейцам“ отступать некуда, нужна только победа»

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Базель» - ЦСКА.

«Москвичи находятся сейчас в разобранном состоянии, но будем верить, что ЦСКА покажет хорошую игру. „Армейцам“ отступать некуда. Нужна только победа. Прежде всего молодёжь должна понять, честь какого клуба они представляют и в каком турнире выступают. Им надо быть более агрессивными в атаке. Если молодые футболисты прибавят, они смогут огорчить „Базель“.

Не соглашусь со словами Моуриньо, что победа ЦСКА над „Бенфикой“ — случайность. В этой жизни случайно ничего не бывает. Не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом. Я считаю, что команда Гончаренко закономерно победила в той встрече».



Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА.

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