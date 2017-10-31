Мутко: «Есть определённые отставания по ряду объектов ЧМ-2018»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ход строительства стадионов и других объектов к чемпионату мира-2018:

«На всех объектах идут работы. Есть определенные отставания по ряду объектов, но в целом ситуация под контролем, больших тревог не вызывает, хотя требует очень напряженной работы, потому что одно дело строительство, а другое - ввод в эксплуатацию всех необходимых объектов. Нам всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять те графики и сроки, которые мы себе наметили».

Ранее Мутко заявил, что спекуляция билетами на матчи чемпионата мира-2018 будет пресекаться.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте