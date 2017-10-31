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Мостовой: «Думаю, „Севилья“ сможет отплатить „Спартаку“ за разгром той же монетой»

сегодня, 16:25
СевильяСевилья-:-СпартакСпартакЗавтра в 22:45 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «красно-белыми»:

«Думаю, что испанцы смогут отплатить „Спартаку“ за разгром той же монетой, поскольку по первому матчу никто даже не задумывался, что „Севилья“ сможет так проиграть. Даже после первого тайма мало кто мог предположить, что „Спартак“ выдержит напор соперника. Но такое часто в футболе бывает, когда у одной команды залетает все, а у тебя ничего. Конечно, „Севилья“ сейчас это учтет. Думаю, что на своем поле они предпримут все возможное, чтобы обыграть „Спартак“. Вряд ли они будут стараться победить как можно крупнее, потому что это футбол, что тут загадывать. На кону стоит три очка, и они понимают, что если они выиграют, то выйдут на второе место в группе. Вряд ли „Спартак“ сможет повторить свой успех. Это чисто мое мнение.

Что у „Спартака“ может получиться лучше всего — это их контратаки. Но это во многом будет зависеть от игры Промеса. „Спартак“ с Промесом и без — две разные команды. Это было заметно и по игре с „Севильей“.

Как повлияет появление в составе Дениса Глушакова? Да, Глушаков капитан. Конечно, повлияет на игру в центре поля. Другое дело, что очень многое в игре „Спартака“ зависит не от Глушакова, а от Промеса. Именно в атакующей линии. Так что основной игрок — это, конечно, Промес». 

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Все комментарии
Palex ответил spartak kursk
сегодня в 17:35
spartak kursk:
Речь идёт о Севилье,а не о Спартаке.Со Спартаком у нас всё понятно.Графа пропущенные мячи в чемпионате говорит сама за себя. А вот то,что у Севильи есть проблемы в обороне в связи с травмами, тренерский штаб Спартака и команда могут вполне использовать в свою пользу.Исполнители у нас имеются. Только для этого нужна трезвая холодная голова и крепкие ноги. Шансов на положительный исход мало,но их вполне достаточно,чтобы не проиграть.
Удачи!
ЮЗИК
сегодня в 17:34
Есть большая вероятность такой ответке
starche
сегодня в 17:31
Обязаны отплатить, такое нельзя прощать!
spartak kursk ответил Palex
сегодня в 17:31
Palex:
У Севильи огромные проблемы в обороне ---------------------------------------- За то у Спартака оборона идеальная.
Речь идёт о Севилье,а не о Спартаке.Со Спартаком у нас всё понятно.Графа пропущенные мячи в чемпионате говорит сама за себя.
А вот то,что у Севильи есть проблемы в обороне в связи с травмами, тренерский штаб Спартака и команда могут вполне использовать в свою пользу.Исполнители у нас имеются.
Только для этого нужна трезвая холодная голова и крепкие ноги.
Шансов на положительный исход мало,но их вполне достаточно,чтобы не проиграть.
вячеслав остапенко
сегодня в 17:30
Испанци не смогут отомстить Спартаку будет ничья
Красно Синий воин
сегодня в 17:26
Мостовой, после матча узнаем смогла ли Севилья отплатить „спартаку“ за разгром той же монетой!
vka1970 ответил Kooks
сегодня в 17:22
Kooks:
В первом матче нас тоже хоронили, потом прикольно было наблюдать как они сидели с языками в дупах.
По моему они их оттуда и не вынимали ни когда.Иначе бы такая грязь не лилась.
Palex ответил makkie
сегодня в 17:20
makkie:
За какое то? Может быть зато?
Может и зато,но речь идет об обороне.На этот счет есть,что то вразумительное сказать?
makkie ответил Palex
сегодня в 17:17
Palex:
У Севильи огромные проблемы в обороне ---------------------------------------- За то у Спартака оборона идеальная.
За какое то?
Может быть зато?
Palex ответил spartak kursk
сегодня в 17:15
spartak kursk:
Эксперты обычно редко думают. Для главное громкие заявления. У Севильи огромные проблемы в обороне.А потому,если коленки не задрожат,то у Спартака будут шансы забить не меньше,чем Севилья. Верим!!!!
У Севильи огромные проблемы в обороне
----------------------------------------
За то у Спартака оборона идеальная.
МапС
сегодня в 17:12
Завтра увидим, что гадать?
Вперёд, Спартак!!!
HiiMaN
сегодня в 17:11
Очередные пустые звуки горе-аналитиков. 61.болы вы уважаемые)
Vadik
сегодня в 17:03
В первом матче тоже мало кто верил в успех Спартака! Удачи "мясным"! Ждем продолжения банкета!
makkie
сегодня в 16:53
Вспомнаю унылое лицо Мостового, когда тот комментировал матч Спартак-Севилья.
Ну явно человек болел за андалузцев, а тут разгром случился :))
311
сегодня в 16:52
Я бы сказал, даже с процентами!)
pereletnii
сегодня в 16:50
Как повлияет? Да глушаков это похороны!
LOpp
сегодня в 16:47
Царь великим экспертом заделался. А тренером стать не пробовал?
Валерыч
сегодня в 16:40
Не надо паники. Порвём как тузик грелку.
Kooks ответил vka1970
сегодня в 16:39
vka1970:
Дело труба. Нас хоронят все кому не лень, а мы назло живее всех живых.
В первом матче нас тоже хоронили, потом прикольно было наблюдать как они сидели с языками в дупах.
Одно слово румын
сегодня в 16:37
Не каркай!
spartak kursk
сегодня в 16:37
Эксперты обычно редко думают.
Для главное громкие заявления.
У Севильи огромные проблемы в обороне.А потому,если коленки не задрожат,то у Спартака будут шансы забить не меньше,чем Севилья.

Верим!!!!
BDA8181
сегодня в 16:36
А тут и без Мостового ясно, что Спам отхватит ))) Посмотрим как Спамовские болелы будут потом хвастаться перед всеми ))))
beloff
сегодня в 16:35
Я то думаю что Червиченко в последнее время так нахваливает КБ, оказывается он вселился в Мостового чтобы через него шкодить с своими прогнозами
Валерыч
сегодня в 16:34
"Мы мзду не берём, нам за державу обидно."
Василий 50
сегодня в 16:33
Мостовой, ты же играл в"Спартаке".
vka1970
сегодня в 16:32
Дело труба.
Нас хоронят все кому не лень, а мы назло живее всех живых.
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