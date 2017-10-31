Мостовой: «Думаю, „Севилья“ сможет отплатить „Спартаку“ за разгром той же монетой»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «красно-белыми»:

«Думаю, что испанцы смогут отплатить „Спартаку“ за разгром той же монетой, поскольку по первому матчу никто даже не задумывался, что „Севилья“ сможет так проиграть. Даже после первого тайма мало кто мог предположить, что „Спартак“ выдержит напор соперника. Но такое часто в футболе бывает, когда у одной команды залетает все, а у тебя ничего. Конечно, „Севилья“ сейчас это учтет. Думаю, что на своем поле они предпримут все возможное, чтобы обыграть „Спартак“. Вряд ли они будут стараться победить как можно крупнее, потому что это футбол, что тут загадывать. На кону стоит три очка, и они понимают, что если они выиграют, то выйдут на второе место в группе. Вряд ли „Спартак“ сможет повторить свой успех. Это чисто мое мнение.

Что у „Спартака“ может получиться лучше всего — это их контратаки. Но это во многом будет зависеть от игры Промеса. „Спартак“ с Промесом и без — две разные команды. Это было заметно и по игре с „Севильей“.

Как повлияет появление в составе Дениса Глушакова? Да, Глушаков капитан. Конечно, повлияет на игру в центре поля. Другое дело, что очень многое в игре „Спартака“ зависит не от Глушакова, а от Промеса. Именно в атакующей линии. Так что основной игрок — это, конечно, Промес».

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