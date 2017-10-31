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Бубнов: «Если ЦСКА сумеет не проиграть „Базелю“, то это уже будет суперрезультат»

сегодня, 15:25
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКА22:45 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА: 

«Если с „Базелем“ ЦСКА будет играть так, как „армейцы“ играли в Москве, то рассчитывать москвичам не на что. Шансов очень мало даже на ничью, потому что наверняка „Базель“ на своем поле будет играть еще более агрессивно.

ЦСКА наверняка закроется, как это делал в матчах и с более слабыми соперниками. В каком состоянии находится сейчас Дзагоев, мы не знаем. Да, в игре с „Арсеналом“ „армейцы“ провели ротацию, дав возможность ведущим игрокам отдохнуть, но посмотрим. По всем показателем „Базель“ должен выигрывать. Если ЦСКА сумеет не проиграть, то это уже будет суперрезультат».

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Все комментарии
ckori ответил Рустам73875
сегодня в 16:22
Рустам73875:
ЦСКА - без вариантов с такой игрой, все болеем за Спартак в матче с Севильей
А там болеть не надо-там проигрыш!
mihaluch
сегодня в 16:21
Через год Бубнов будет писать:"Если ЦСКА сумеет не проиграть "Расингу" из Люксембурга, то это будет суперрезультат.
vka1970
сегодня в 16:18
Это будет и супер результатом и заявкой на третье место в группе ЛЧ первый раз за пять лет.
ckori
сегодня в 16:17
Конечно чудеса бывают,но как и что посмотрим!Надеемся на случай!
Красно Синий воин ответил Мельгарехо
сегодня в 16:05
Мельгарехо:
за цска уже стыдно
Не поверишь, но это все о спартаке!

• Сезон-2002/2003 – самый неудачный в истории выступлений клуба в Лиге чемпионов. 6 матчей в группе – 6 поражений с общим счётом 1:18; почти с таким же счётом «спартак» «выиграл» тогда соревнование по числу «горчичников» — 17:3.

• Вообще самая длинная серия «спартака» без побед в Лиге Чемпионов длилась с 5 декабря 2000 года по 23 августа 2006 года и всего составила 20 матчей.
VIPded
сегодня в 16:05
Суперрезультат если победит ЦСКА, ничейка - норма.
Мельгарехо
сегодня в 16:03
за цска уже стыдно
МапС
сегодня в 16:01
Думаю в первом тайме будет ясно, а стоит ли смотреть второй. Удачи хвостогривым!
Воин666
сегодня в 16:00
Сегодня наши должны выйти с настроем и тогда у нас получится их обыграть. Играть также как в Москве без настроя приведёт нас либо к ничьей, либо к поражению, но я верю в победу ЦСКА.
Красно Синий воин ответил spartach n1
сегодня в 15:58
spartach n1:
Хватит лепить отговорки !
Отговорки будут у вас, а у нас только факты!
Samuelsen
сегодня в 15:55
Армейский клуб, к сожалению ведет себя так, будто Базель топ-клуб и в разы сильнее, хотя это далеко не так. При всем уважении к армейцам, но психологически и морально команду штаб готовить не умеет, к сожалению. Ведь игроки качеством не хуже чем у базеля, даже та же молодежь. Удачи армейцам!
saha100
сегодня в 15:51
Какая ничья? Разгром будет конского пукана
time out ответил Чёрный берет
сегодня в 15:46
Чёрный берет:
Мочи Европу!!! Армия, ВПЕРЁД!!!!!
Мочи не хватит, хоть они и кони.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Рустам73875
сегодня в 15:46
Рустам73875:
Спартак - Севилья 5:1. Считаем, Раз, два, три, четыре, пять!)
КОГДА Я СЛЫШУ СПАРТАК И 5-1, ТО ВСПОМИНАЕТСЯ ПОРТУ И ЗЕНИТ )))
Рустам73875 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:45
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
КОНЕЧНО БУДЕМ БОЛЕТЬ ЗА СПАРТАК ! ХОТЯ ПАЛКА УЖЕ ОДИН РАЗ ВЫСТРЕЛИЛА, НА БОЛЬШЕЕ МОЖНО НЕ РАССЧИТЫВАТЬ
Спартак - Севилья 5:1. Считаем, Раз, два, три, четыре, пять!)
Сочинский ответил Красно Синий воин
сегодня в 15:45
Красно Синий воин:
Без должного усиления перед сезоном, идти в чемпионате в тройке призеров и пробиться через квалификацию в группу Лиги Чемпионов, уже положительный результат, к тому же уже принесли очки в копилку России!
Останавливаться нельзя!
dargo
сегодня в 15:44
Конечно, то что сделал Базель с ЦСКА и особенно с Бенфикой вызывает уважение, но то что дожили до того, что российский «эксперт» Бубнов заявил - это унизительно и прискорбно, так унизить одного из ведущих клубов страны надо ещё уметь, лучше бы заткнулся и молчал, где твоё честь и достоинство балаболка?????
Tommy Lee
сегодня в 15:43
Почему всегда спартачи говорят больше других про игры ЦСКА.
starche
сегодня в 15:42
Пожалуй.
spartach n1 ответил Красно Синий воин
сегодня в 15:41
Красно Синий воин:
Без должного усиления перед сезоном, идти в чемпионате в тройке призеров и пробиться через квалификацию в группу Лиги Чемпионов, уже положительный результат, к тому же уже принесли очки в копилку России!
Хватит лепить отговорки !
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Рустам73875
сегодня в 15:40
Рустам73875:
ЦСКА - без вариантов с такой игрой, все болеем за Спартак в матче с Севильей
КОНЕЧНО БУДЕМ БОЛЕТЬ ЗА СПАРТАК !
ХОТЯ ПАЛКА УЖЕ ОДИН РАЗ ВЫСТРЕЛИЛА, НА БОЛЬШЕЕ МОЖНО НЕ РАССЧИТЫВАТЬ
Рустам73875
сегодня в 15:38
ЦСКА - без вариантов с такой игрой, все болеем за Спартак в матче с Севильей
Чёрный берет ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:38
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ОЛАНАРА РАСТЕРЗАЕТ ЭТОТ БАЗЕЛЬ НА ШВИЦАРСКИЙ ФЛАГ !
Мочи Европу!!!
Армия, ВПЕРЁД!!!!!
Красно Синий воин
сегодня в 15:37
Без должного усиления перед сезоном, идти в чемпионате в тройке призеров и пробиться через квалификацию в группу Лиги Чемпионов, уже положительный результат, к тому же уже принесли очки в копилку России!
Overbeer
сегодня в 15:36
Ну всё- последняя надежда на положительный результат угасла
Don trambon
сегодня в 15:35
Нда. Вот только за счёт чего ЦСКА будет играть по другому? Надеяться, что Дзага после травмы сотворит чудо, Витька прорвёт на голы, а Васин вырубит всех нападающих Базеля ещё до подхода к штрафной я бы не стал на это надеяться.

Остаётся надеяться, что парни выйдут *злыми* из за последних результатов команды и забьют на один мяч больше чем Базель..
Василий 50
сегодня в 15:33
"Базель" не топ-клуб, в Москве ему повезло.
Пусть кони сегодня это докажут.
Chatlan
сегодня в 15:32
Каждый раз, когда я вижу прогноз Бубнова - все случается наоборот. Надеюсь, в этот раз произойдет так же.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:31
ОЛАНАРА РАСТЕРЗАЕТ ЭТОТ БАЗЕЛЬ НА ШВИЦАРСКИЙ ФЛАГ !
Шуnя771
сегодня в 15:30
И всё же... Пусть не проиграют) Можно и выиграть!)
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