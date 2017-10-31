Бубнов: «Если ЦСКА сумеет не проиграть „Базелю“, то это уже будет суперрезультат»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА:

«Если с „Базелем“ ЦСКА будет играть так, как „армейцы“ играли в Москве, то рассчитывать москвичам не на что. Шансов очень мало даже на ничью, потому что наверняка „Базель“ на своем поле будет играть еще более агрессивно.

ЦСКА наверняка закроется, как это делал в матчах и с более слабыми соперниками. В каком состоянии находится сейчас Дзагоев, мы не знаем. Да, в игре с „Арсеналом“ „армейцы“ провели ротацию, дав возможность ведущим игрокам отдохнуть, но посмотрим. По всем показателем „Базель“ должен выигрывать. Если ЦСКА сумеет не проиграть, то это уже будет суперрезультат».

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