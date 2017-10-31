Бубнов: «Если ЦСКА сумеет не проиграть „Базелю“, то это уже будет суперрезультат»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА:
«Если с „Базелем“ ЦСКА будет играть так, как „армейцы“ играли в Москве, то рассчитывать москвичам не на что. Шансов очень мало даже на ничью, потому что наверняка „Базель“ на своем поле будет играть еще более агрессивно.
ЦСКА наверняка закроется, как это делал в матчах и с более слабыми соперниками. В каком состоянии находится сейчас Дзагоев, мы не знаем. Да, в игре с „Арсеналом“ „армейцы“ провели ротацию, дав возможность ведущим игрокам отдохнуть, но посмотрим. По всем показателем „Базель“ должен выигрывать. Если ЦСКА сумеет не проиграть, то это уже будет суперрезультат».
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• Сезон-2002/2003 – самый неудачный в истории выступлений клуба в Лиге чемпионов. 6 матчей в группе – 6 поражений с общим счётом 1:18; почти с таким же счётом «спартак» «выиграл» тогда соревнование по числу «горчичников» — 17:3.
• Вообще самая длинная серия «спартака» без побед в Лиге Чемпионов длилась с 5 декабря 2000 года по 23 августа 2006 года и всего составила 20 матчей.
• Сезон-2002/2003 – самый неудачный в истории выступлений клуба в Лиге чемпионов. 6 матчей в группе – 6 поражений с общим счётом 1:18; почти с таким же счётом «спартак» «выиграл» тогда соревнование по числу «горчичников» — 17:3.
• Вообще самая длинная серия «спартака» без побед в Лиге Чемпионов длилась с 5 декабря 2000 года по 23 августа 2006 года и всего составила 20 матчей.
ХОТЯ ПАЛКА УЖЕ ОДИН РАЗ ВЫСТРЕЛИЛА, НА БОЛЬШЕЕ МОЖНО НЕ РАССЧИТЫВАТЬ
ХОТЯ ПАЛКА УЖЕ ОДИН РАЗ ВЫСТРЕЛИЛА, НА БОЛЬШЕЕ МОЖНО НЕ РАССЧИТЫВАТЬ
Армия, ВПЕРЁД!!!!!
Армия, ВПЕРЁД!!!!!
Остаётся надеяться, что парни выйдут *злыми* из за последних результатов команды и забьют на один мяч больше чем Базель..
Остаётся надеяться, что парни выйдут *злыми* из за последних результатов команды и забьют на один мяч больше чем Базель..
Пусть кони сегодня это докажут.
Пусть кони сегодня это докажут.