Клубный чемпионат мира расширят до 24 команд

ФИФА в скором времени объявит о расширении клубного чемпионата мира до 24-х команд. Первый турнир, как ожидается, состоится летом 2021 года. На первом этапе команды будут разбиты на 3 группы. Турнир продлится как минимум 18 дней.

Предположительно, Кубок Конфедераций в связи с расширением клубного чемпионата мира будет отменен.

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