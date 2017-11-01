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Газзаев: «Второй тайм ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня»

сегодня, 12:49
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Заслуженный тренер РФ Валерий Газаев прокомментировал победный результат ЦСКА в игре с «Базелем». 

«В первую очередь понравился результат, у ЦСКА теперь появилась возможность выйти из группы вместе с „Манчестер Юнайтед“. Сейчас шансы ЦСКА и „Базеля“ равны. Очень рад, что Алан Дзагоев после длительного перерыва вышел и показал свое мастерство и умение - с его появлением армейцы после последних неудачных матчей стали совершенно другими. Второй тайм вчерашней встречи у ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня.

Также понравилось, что тренерский штаб сегодня доверяет молодежи. Надо набраться терпения и болельщикам, и руководителям - сразу ничего не бывает. Каждая игра, особенно Лиги чемпионов, будет придавать им уверенности, и они будет расти в мастерстве. Это абсолютно правильный вектор сегодняшнего ЦСКА».

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов также поделился мнением о победе ЦСКА над «Базелем».

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Все комментарии
Филипповых
сегодня в 13:25
Отскок команды ниже среднего европейского уровня.
sihafazatron ответил ДСА
сегодня в 13:25
ДСА:
Шансы Базеля существенно выше. И разница лучше и личные встречи лучше.
но цска с бенфикой дома играет, а базель на выезде. как мне кажется, шансы равны
Шуnя771
сегодня в 13:24
Да Базель Щас никакой!

Его пол нашего пердива обует)
Leha-ha50
сегодня в 13:24
То , что молодежь периодически колбасит - это нормально!!! Усатый прав, надо потерпеть.
Удачи всем нашим сегодня и завтра!!!
nikoladolgov
сегодня в 13:21
Похоже Газзайка хочет назад в ЦСКА.
ДСА
сегодня в 13:21
Шансы Базеля существенно выше. И разница лучше и личные встречи лучше.
VIPded
сегодня в 13:20
Нам бы хоть парочку таких таймов в оставшихся играх группы...
борька
сегодня в 13:18
Умеют играть но так играть нужно весь сезон
Василий 50
сегодня в 13:16
Да не был он ни на что похож.
А в состав ЦСКА проходят все, кто есть в наличии.
Может оно и хорошо, что у коней нет денег на трансферы.
У молодых появится хоть какая-то возможность показаться на поле.
cevin cigan ответил Гоша Великолепный
сегодня в 13:15
Гоша Великолепный:
Я давно не видел,что бы человек вышедший на замену,так встряхнул всю игру!Дзага ещё жив оказывается!)
Дзага-это "мозг" армии! Как не крути,но Алан в порядке!
ckori
сегодня в 13:12
ЦСКА-это авангард нашего футбола!И что бы не произошло мы верим что у них будет всё хорошо!Успехов!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:12
КОНИ ВЫИГРАЛИ У БАЗЕЛЯ ОДИН ТАЙМ ИЗ ЧЕТЫРЁХ, А ОЧКОВ ВЗЯЛИ ПОРОВНУ, ПО 3 )))
МАСТЕРА !
magnum3000
сегодня в 13:12
Молодцы армейцы. Волевая победа. Подбросили очков в российскую копилку!
Efimych
сегодня в 13:11
во шо знача званочек женька гиняра в перярывчаке
Т34
сегодня в 13:09
Газаеву не мешало бы было посмотреть кадровый состав цска. У них в наличии 13 человек основного состава. Если вычесть травмы и неготовность некоторых игроков, то волей или не волей приходится затыкать дыры молодежью. Это хорошо для молодых, у них появляется практика игры на уровне РФПЛ, но это случилось не от полного доверия к ним, а от безысходности и доведшего до этого состояния клуб - Гинера. Команда держится на плаву за счет старых и опытных игроков, которые отыграли вместе не один сезон. Их сыгранность и взаимопонимание еще приносят результат, но если в зимнее ТО не будет усиления, сил у них не хватит, они и так работают на пределе и уже не всегда этого предела хватает, о чем говорят некоторые откровенно слабые матчи.
LOpp
сегодня в 13:08
не сразу все вспомнят в каком чемпионате этот Базель играет. отскочили в матче с европейским середняком благодаря двум привозам Сухи, а визгу, как будто Реал обыграли.
Гоша Великолепный
сегодня в 13:07
Я давно не видел,что бы человек вышедший на замену,так встряхнул всю игру!Дзага ещё жив оказывается!)
Goger90
сегодня в 13:06
Конечно, было бы лучше забить ещё гол, чтобы опередить Базель по личным встречам. Если брать за аксиому, что МЮ очков не потеряет, надо сыграть с Бенфикой лучше, чем швейцарцы, чтобы выйти из группы.
Egorium
сегодня в 13:05
Газзаев какой-то не постоянный.
Goger90 ответил Остапчук 67
сегодня в 13:04
Остапчук 67:
Вот именно, что похож. "Базель" не тот клуб, победу над которым стоит заносить в супер-актив.
Базель сейчас очень хорош.
Майкл59ru
сегодня в 13:02
Надо Газаеву снова дать стимул ЦСКА и торжественно пообещать что если они выйдут из группы он всё таки сбреет свои роскошные усы. Я думаю,ради такого подарка,игроки ЦСКА из кожи вон вылезут но выйдут в плей-офф ЛЧ )
Don trambon
сегодня в 13:00
Даа.. если бы такой футбол, как во втором тайме всегда показывал ЦСКА, то было бы классно и было бы наблюдать одно удовольствие.

Дзага лишний раз показал, что именно он номер 1 в команде, Кучаев то же классно отыграл, надеюсь пойдёт по стопам Головина и в следующем сезоне будет железным игроком основы. Васин на удивление показал отличный футбол, играл бы так всегда, Акинфеев но коментс, снова показал кто номер 1 в России на воротах.

К сожалению Витёк очередной раз показывает свой уровень(низкий) уж лучше тогда и правда нашего шведа ставить в атаку, пользы будет больше, ведь бразилец кроме того что тянет одеяло на себя больше ничего не показывает.

Осталось победить Бенфику и постараться выцарапать ничейку у МЮ(хоть и маловероятно это).

Всех с победой. Я очень удивлён, приятно удивлён.
вячеслав остапенко
сегодня в 13:00
согласен с Газаевым
Остапчук 67
сегодня в 12:55
Вот именно, что похож.
"Базель" не тот клуб, победу над которым стоит заносить в супер-актив.
sihafazatron
сегодня в 12:53
жаль только,что предыдущие 3 тайма против базеля были никакие
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