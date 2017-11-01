Газзаев: «Второй тайм ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня»

Заслуженный тренер РФ Валерий Газаев прокомментировал победный результат ЦСКА в игре с «Базелем».
«В первую очередь понравился результат, у ЦСКА теперь появилась возможность выйти из группы вместе с „Манчестер Юнайтед“. Сейчас шансы ЦСКА и „Базеля“ равны. Очень рад, что Алан Дзагоев после длительного перерыва вышел и показал свое мастерство и умение - с его появлением армейцы после последних неудачных матчей стали совершенно другими. Второй тайм вчерашней встречи у ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня.
Также понравилось, что тренерский штаб сегодня доверяет молодежи. Надо набраться терпения и болельщикам, и руководителям - сразу ничего не бывает. Каждая игра, особенно Лиги чемпионов, будет придавать им уверенности, и они будет расти в мастерстве. Это абсолютно правильный вектор сегодняшнего ЦСКА».
Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов также поделился мнением о победе ЦСКА над «Базелем».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Его пол нашего пердива обует)
Его пол нашего пердива обует)
Удачи всем нашим сегодня и завтра!!!
Удачи всем нашим сегодня и завтра!!!
А в состав ЦСКА проходят все, кто есть в наличии.
Может оно и хорошо, что у коней нет денег на трансферы.
У молодых появится хоть какая-то возможность показаться на поле.
А в состав ЦСКА проходят все, кто есть в наличии.
Может оно и хорошо, что у коней нет денег на трансферы.
У молодых появится хоть какая-то возможность показаться на поле.
МАСТЕРА !
МАСТЕРА !
Дзага лишний раз показал, что именно он номер 1 в команде, Кучаев то же классно отыграл, надеюсь пойдёт по стопам Головина и в следующем сезоне будет железным игроком основы. Васин на удивление показал отличный футбол, играл бы так всегда, Акинфеев но коментс, снова показал кто номер 1 в России на воротах.
К сожалению Витёк очередной раз показывает свой уровень(низкий) уж лучше тогда и правда нашего шведа ставить в атаку, пользы будет больше, ведь бразилец кроме того что тянет одеяло на себя больше ничего не показывает.
Осталось победить Бенфику и постараться выцарапать ничейку у МЮ(хоть и маловероятно это).
Всех с победой. Я очень удивлён, приятно удивлён.
Дзага лишний раз показал, что именно он номер 1 в команде, Кучаев то же классно отыграл, надеюсь пойдёт по стопам Головина и в следующем сезоне будет железным игроком основы. Васин на удивление показал отличный футбол, играл бы так всегда, Акинфеев но коментс, снова показал кто номер 1 в России на воротах.
К сожалению Витёк очередной раз показывает свой уровень(низкий) уж лучше тогда и правда нашего шведа ставить в атаку, пользы будет больше, ведь бразилец кроме того что тянет одеяло на себя больше ничего не показывает.
Осталось победить Бенфику и постараться выцарапать ничейку у МЮ(хоть и маловероятно это).
Всех с победой. Я очень удивлён, приятно удивлён.
"Базель" не тот клуб, победу над которым стоит заносить в супер-актив.
"Базель" не тот клуб, победу над которым стоит заносить в супер-актив.