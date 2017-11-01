Газзаев: «Второй тайм ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня»

Заслуженный тренер РФ Валерий Газаев прокомментировал победный результат ЦСКА в игре с «Базелем».

«В первую очередь понравился результат, у ЦСКА теперь появилась возможность выйти из группы вместе с „Манчестер Юнайтед“. Сейчас шансы ЦСКА и „Базеля“ равны. Очень рад, что Алан Дзагоев после длительного перерыва вышел и показал свое мастерство и умение - с его появлением армейцы после последних неудачных матчей стали совершенно другими. Второй тайм вчерашней встречи у ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня.

Также понравилось, что тренерский штаб сегодня доверяет молодежи. Надо набраться терпения и болельщикам, и руководителям - сразу ничего не бывает. Каждая игра, особенно Лиги чемпионов, будет придавать им уверенности, и они будет расти в мастерстве. Это абсолютно правильный вектор сегодняшнего ЦСКА».



Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов также поделился мнением о победе ЦСКА над «Базелем».

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