Каррера: «Устроит ли нас ничья с „Севильей“? Игра покажет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Устроит ли нас ничья? Игра покажет. Но мы выйдем на поле, чтобы победить, а потом будет ясно, устроит нас результат или нет. Многое зависит от того, что соперник нам позволит.

Футбол состоит из эпизодов. В прошлом году мы забивали в концовках, сейчас всё наоборот. Конечно, в Лиге чемпионов игроки более качественные, чем в РФПЛ, поэтому это тоже доставит нам трудности в матче с „Севильей“.

Мы должны забыть то, что было в Москве. Это было отлично, но тогда были моменты, которые сыграли в нашу сторону при счёте 1:1. Но тот результат не должен давать повод к тому, что нам будет легко. У „Севильи“ очень хорошие игроки.

Тактика зависит от того, что предлагает соперник. В Москве мы были вынуждены играть в 4 защитника. Когда встречаешь команды, которые владеют мячом, то нужно воспользоваться контратаками. Конечно, мы готовимся из того, как играет „Севилья“, но меня волнует моя команда», - сказал Каррера.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте