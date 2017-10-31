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Каррера: «Устроит ли нас ничья с „Севильей“? Игра покажет»

вчера, 22:34
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак22:45 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Устроит ли нас ничья? Игра покажет. Но мы выйдем на поле, чтобы победить, а потом будет ясно, устроит нас результат или нет. Многое зависит от того, что соперник нам позволит.

Футбол состоит из эпизодов. В прошлом году мы забивали в концовках, сейчас всё наоборот. Конечно, в Лиге чемпионов игроки более качественные, чем в РФПЛ, поэтому это тоже доставит нам трудности в матче с „Севильей“.

Мы должны забыть то, что было в Москве. Это было отлично, но тогда были моменты, которые сыграли в нашу сторону при счёте 1:1. Но тот результат не должен давать повод к тому, что нам будет легко. У „Севильи“ очень хорошие игроки.

Тактика зависит от того, что предлагает соперник. В Москве мы были вынуждены играть в 4 защитника. Когда встречаешь команды, которые владеют мячом, то нужно воспользоваться контратаками. Конечно, мы готовимся из того, как играет „Севилья“, но меня волнует моя команда», - сказал Каррера.

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Все комментарии
NbKA555
вчера в 23:35
Верю в команду!Родную команду!
mat73
вчера в 22:49
Верю в удачу, в положительный итог!
makkie
вчера в 22:40
Удачи завтра Каррере и Спартаку!
Почему бы не совершить второй, хотя бы ничейный подвиг в ЛЧ?
Шансов не очень много, но они есть.
Saang
вчера в 22:39
Массимо, вот ты это понимаешь, звезду не поймал, шапкозакидательством не страдаешь, но умоляю, вбей эти же мысли в бошки своих игроков, а то будет как с Амкаром или Ростовом...
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