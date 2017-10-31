Москва, Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург полностью готовы к ЧМ-2018

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о том, что уже пять российских городов полностью завершили подготовку к чемпионату мира: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург.



«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили. Большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты FIFA», - отметил Мутко.

При этом функционер ранее сообщил, что подготовка ряда объектов отстает от графика.

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