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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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Москва, Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург полностью готовы к ЧМ-2018

сегодня, 21:10

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о том, что уже пять российских городов полностью завершили подготовку к чемпионату мира: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург.

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили. Большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты FIFA», - отметил Мутко.

При этом функционер ранее сообщил, что подготовка ряда объектов отстает от графика.

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Все комментарии
Сочинский
сегодня в 21:35
Гениальное построение наших дорог, безусловно помогают нам в передвижении по нашим дорогам, как бы это смешно не звучало.
Ведь, если построить дорожные развязки, которые всё равно соединяются в одну, то думаю все знают, что в итоге произойдет?!!!
Foxes
сегодня в 21:27
Смертным людям на эти стадионы, не попасть.
DinamoMaxx
сегодня в 21:22
Аммнь!

Там будут присутствовать только мажоры. Обычные болельщики в пролете.
Морозовский
сегодня в 21:20
Значит в Питере будут играть на этом сегодняшнем "чудо-ковре"? Вот стыдоба-то, ёперный театр !
Footbolista
сегодня в 21:14
А Сборная готова?...скоро Аргентина и Испания проверят...
Tommy Lee
сегодня в 21:13
Это конечно же заслуга самого Мутко. Без него не справились бы.
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