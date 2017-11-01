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Бабаев: «Игроки ЦСКА во втором тайме проявили мужество»

сегодня, 02:29

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Базелем» в поединке группового этапа Лиги чемпионов (2:1):

«Тяжёлая получилась игра, но главное, что добыта важная победа. Считаю, что ребята проявили мужество и характер во втором тайме с „Базелем“. Думаю, что это и стало залогом успеха.

После первого тайма были немного пессимистичные мысли, но повторюсь, что ребята проявили характер и сделали результат. Алан Дзагоев, Александр Головин, Понтус Вернблум, все – молодцы. Порадовал Марио Фернандес, который играл на уколах, а игра Игоря Акинфеева ещё раз доказала, что он один из лучших вратарей в нашей стране».

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