Бубнов: «ЦСКА – молодцы! Теперь есть реальные шансы выйти в плей-офф. Но Витиньо не боец»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о победе ЦСКА над «Базелем» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1):

«В перерыве Виктор Ганчаренко внёс решающие изменения, которые удивили соперника. Понтус Вернблум выдвинулся на острие вместо слишком миролюбивого Витиньо, и на поле появился оправившийся от травмы Алан Дзагоев. В таких матчах нужно проявлять характер, играть жёстко, стелиться в подкатах, чего играющий на чистых мячах Витиньо, судя по всему, не умеет. Он не боец.

Что касается командной игры ЦСКА, то она преобразилась. Инициатива начала переходить к „армейцам“ сразу после пропущенного мяча, но решающее ускорение удалось придать после перерыва, когда гости стали активно прессинговать, добавили остроты, огорошили „Базель“ активностью и в итоге дожали.

Особо отметил бы молодых Головина и Кучаева, которые очень много перемещались по полю, путая соперников, почти не ошибались в отличие от московского матча защитники, как всегда надёжно действовал Акинфеев. Также следует обратить внимание на важную роль, которую сыграл и при обороне, и при конструировании атак Бибрас Натхо.

После победы над „Базелем“ ситуация в группе существенно изменилась. ЦСКА – вновь полноценный и равноправный участник борьбы за второе место. У команды Ганчаренко, уже, казалось, списанной со счетов, теперь есть реальные шансы на выход в плей-офф. Хочу поздравить армейцев с волевой победой. Они проявили характер в трудной ситуации, кардинально улучшили турнирное положение, заработали денег от УЕФА. Молодцы!»

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