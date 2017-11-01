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Бубнов: «ЦСКА – молодцы! Теперь есть реальные шансы выйти в плей-офф. Но Витиньо не боец»

сегодня, 02:12
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о победе ЦСКА над «Базелем» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1):

«В перерыве Виктор Ганчаренко внёс решающие изменения, которые удивили соперника. Понтус Вернблум выдвинулся на острие вместо слишком миролюбивого Витиньо, и на поле появился оправившийся от травмы Алан Дзагоев. В таких матчах нужно проявлять характер, играть жёстко, стелиться в подкатах, чего играющий на чистых мячах Витиньо, судя по всему, не умеет. Он не боец.

Что касается командной игры ЦСКА, то она преобразилась. Инициатива начала переходить к „армейцам“ сразу после пропущенного мяча, но решающее ускорение удалось придать после перерыва, когда гости стали активно прессинговать, добавили остроты, огорошили „Базель“ активностью и в итоге дожали.

Особо отметил бы молодых Головина и Кучаева, которые очень много перемещались по полю, путая соперников, почти не ошибались в отличие от московского матча защитники, как всегда надёжно действовал Акинфеев. Также следует обратить внимание на важную роль, которую сыграл и при обороне, и при конструировании атак Бибрас Натхо.

После победы над „Базелем“ ситуация в группе существенно изменилась. ЦСКА – вновь полноценный и равноправный участник борьбы за второе место. У команды Ганчаренко, уже, казалось, списанной со счетов, теперь есть реальные шансы на выход в плей-офф. Хочу поздравить армейцев с волевой победой. Они проявили характер в трудной ситуации, кардинально улучшили турнирное положение, заработали денег от УЕФА. Молодцы!»

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Все комментарии
Дракон1988 ответил sten312
сегодня в 03:00
sten312:
Ведь еще вчера это бубновое недоразумение вещало,что ничья будет для ЦСКА как суперрезультат.
Ну и что?Я вот вообще ставил на победу Базеля.Просто это было вроде как логично на тот момент,тем более после поражения в Туле.Но очень рад победе армейцев,как думаю и он.
Ставки одно,боление другое.
sten312
сегодня в 02:55
Ведь еще вчера это бубновое недоразумение вещало,что ничья будет для ЦСКА как суперрезультат.
Дракон1988 ответил Kuprin
сегодня в 02:54
Kuprin:
скорость у него есть но на открытом пространстве , он проходит защитника а они его снова догоняют)) вот и висятна нем по трое)
Василий да как помню?)А то теперь на ОВ захожу в основном под шофе и не особо всё помню,но вроде имена запоминаю))Желаю армейцам пройти таки в плей офф!Зенит не раз это делал,но с Халком,Витселем и Гараем,а если ваши такое сделают(я помню,что делали,но состав был тоже крутой),то вообще респект!))
Kuprin ответил Дракон1988
сегодня в 02:47
Дракон1988:
А мне казалось сначала он быстрый)Может просто от опеки и прессинга совершенно не может оторваться(в правильный момент),это да,но вот скорость вроде как думал у него нормальная.Хотя с Мусой конечно не сравнить))
скорость у него есть но на открытом пространстве , он проходит защитника а они его снова догоняют)) вот и висятна нем по трое)
Дракон1988 ответил Kuprin
сегодня в 02:40
Kuprin:
игрок он неплохой , мяч держит, техника есть и удар тоже ... но не командый , скоростной футбол это не его..
А мне казалось сначала он быстрый)Может просто от опеки и прессинга совершенно не может оторваться(в правильный момент),это да,но вот скорость вроде как думал у него нормальная.Хотя с Мусой конечно не сравнить))
Kuprin ответил Дракон1988
сегодня в 02:36
Дракон1988:
А вроде как перспективный игрок был,даже по европейским меркам...Но что то не развился совсем ведь?Подающий надежды вечно.Реализация страдает,техника вроде и не плоха,но что то ему явно не хватает.
игрок он неплохой , мяч держит, техника есть и удар тоже ... но не командый , скоростной футбол это не его..
Игорь Солнцев
сегодня в 02:34
У ЦСКА шансов намного больше, чем у спартака, намылившего лыжи куда-то.
Дракон1988 ответил Kuprin
сегодня в 02:33
Kuprin:
Витиньо слишком развязаный, нет игровой дисциплины
А вроде как перспективный игрок был,даже по европейским меркам...Но что то не развился совсем ведь?Подающий надежды вечно.Реализация страдает,техника вроде и не плоха,но что то ему явно не хватает.
Kuprin
сегодня в 02:29
Витиньо слишком развязаный, нет игровой дисциплины
Александр Северный
сегодня в 02:27
Разве можно Бубнову радоваться за армейцев, свинство не обидится?
Den1979
сегодня в 02:27
Заметил закономерность: если хал сити поигрывает,то цска играет успешно))) УФО какое то)))
Akatsuki72
сегодня в 02:22
Ну значит точно Витиньо в следующем матче ЛЧ будет рвать и метать)
vinyardrip
сегодня в 02:18
Вот реально. Ток днем грил, что ничья - это просто космос.. Теперь расписывает какие все замечательные. Перед матчем следующим будет опять топить, что инвалиды и пр.. Вот что за фигня?
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