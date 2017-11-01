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ЦСКА одержал выездную победу над «Базелем»

сегодня, 00:35
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Базелем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Базель, стадион «Санкт-Якоб Парк»

«Базель» - ЦСКА 1:2 (1:0)
Голы: Зуффи 32 - Дзагоев 65, Вернблум 79.

«Базель»: Вацлик, Аканджи, Сухи, Альварес, Петретта (Иттен 84), Штеффен, Джака (Диэ 73), Эльюнусси, Дзуффи, Ланг, Оберлен (Айети 72).
Главный тренер: Рафаэль Вики.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Березуцкий, Вернблум, Фернандес, Щенников, Натхо (Жамалетдинов 90), Головин, Кучаев (Миланов 90), Витиньо (Дзагоев 46).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Натхо 49, Джака 60, Альварес 75, Фернандес 84.

Судья: Милорад Мажич.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Vladimir Grechko
сегодня в 01:30
рад за коников хотя могу сказать что неожиданно ))удачи в оставшихся матчах
papic337 ответил AntiherQ1488
сегодня в 01:29
AntiherQ1488:
Я не могу, я на работе. И где я там, прям с пеной желал?) а ты можешь болеть, за кого хочешь, почему ты этого от других требуешь?) болелы реала не топят за барсу в еврокубках, так почему я должен болеть за тех, кого я не люблю?
Потому что, какие они не есть, а они российские. Они бьются не только за бабло и свой клуб, а ещё за престиж российского спорта. Они завоёвывают для России очки в рейтинге УЕФА.
Волжская защепка
сегодня в 01:29
Молодцы армейцы, давно уже ясно, что с Дзагой и без него - две разные команды. Всю з/п Оланаре, а также выручку от реализации его органов на тщательное лечение Алана, он и сборной нужен
серхи ответил Твой Арсен
сегодня в 01:27
Твой Арсен:
Витиньо надо продавать. Парню 24 года, а Кучаев в свои 19 и то лучше.
Дык покупал его Гинер за 10 ,а сейчас его ценник около 3х!
spartach n1
сегодня в 01:25
Komanch ответил pokemon_CSKA
сегодня в 01:20
pokemon_CSKA:
не попали еще...
т.е. ты думаешь Бенфика в оставшихся 2 матча разгромит Базель и ЦСКА? Да победу где то утащит... но разницу мячей не перебьет.
КАМЮ
сегодня в 01:20
Ганчаренко переиграл-обманул Базель.
Вывод вперёд Понтуса - стОит ли теперь искать нападающего? ))))
Хороша была вся команда ( Витиньо - неприятное исключение), а Игорь и Понтус - лучшие.

С победой нас! И удачи в дальнейшем!
Правнук Сталина
сегодня в 01:20
Терь буду с нетерпением ждать))) как Алан и кО мауринью на олдтрафорде насодют))))))))))))))))))))))
Влад Богатырёв
сегодня в 01:19
В этом матче была явно видна рука Ганчаренко. Хитрый ход после перерыва ввёл в ступор футболистов Базеля.
БрукБонд
сегодня в 01:19
С ПОБЕДОЙ! ХОРОШАЯ ИГРА)) РУССКИЕ ИДУТ!!!!


kot18 ответил vinyardrip
сегодня в 01:18
Но, пару подков бы купить.. Только Врятли, еще эти не износились
Правнук Сталина
сегодня в 01:16
Да , Дзагоев для цска , это ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!! Искренне рад победе коняшек !!! Хоть болею за Спартакек))))))))))))))) Удачи вам ребята на международной арене!!!
Красно Синий воин
сегодня в 01:15
С ВОЛЕВОЙ ПОБЕДОЙ МУЖИКИ!!!
Ver
сегодня в 01:15
Ну вот, вроде как и вспомнили, что "от тайги до британских морей"...Хотя если так упираться можно и на островах удачу ухватить, так что чего там до морей...
Ruslan Volkov
сегодня в 01:14
Цска с победой и чтоб в мансити так сыграли,удачи и спартаку сегодня,давайте болеть за наших команд в еврокубках
Bavaria_M ответил vinyardrip
сегодня в 01:14
vinyardrip:
А не помешло б тебе воткнуть поцриот
а мне это зачем? эт вы русские и хохлы помешаны на этом)
вруби рент тв и смотри прокопенко и просвещайся)
777dimon86
сегодня в 01:14
Сегодня увидел Головина который может заинтересовать зарубежные клубы, ну и Дзага 20 минут был хорош, ему бы стабильности
Parovoznic ответил Красно Синий воин
сегодня в 01:14
Чёт у меня дежавю ))))
pokemon_CSKA ответил Шамиль Зулиев
сегодня в 01:14
Шамиль Зулиев:
ЦСКА все равно никогда не сравниваться с Зенитом. Достаточно посмотреть рейтинг Зенита в УЕФА!!!
малыш, 1/4 ЛЧ... иди сравнивайся с русенборгами всякими...
mat73
сегодня в 01:12
Отлично! Поздравляю армейцев!
Оказывается, всё дело было в отсутствии Алана! )))
vinyardrip ответил artsinalex
сегодня в 01:12
artsinalex:
Конечно очень хочется, чтоб спартачи поддержали порыв коней и вынесли еще раз Севилью. Но пока в это слабо верится!!! Все таки дырявая защита может пропустить целую охапку!!!
Кто не верит, тот и шампанское не прибухивает!) Шампанское в студию, всем болельщикам, которые верят и надеются. Удачи Спартаку, Зениту и Локомотиву в Европе!
pokemon_CSKA ответил Komanch
сегодня в 01:11
Komanch:
как минимум в группу ЛЕ уже попали, это радует ))))
не попали еще...
Порядочная свинья
сегодня в 01:10
Отлично, армейцы!
Не подвели!
Вперед, Спартак!
Локомотив и Зенит - приготовиться!
Серёга за ЦСКА ответил kot18
сегодня в 01:10
kot18:
Бенфика вообще в шоке, че происходит в группе...
Вот поэтому теперь у нас 3 команды в ЛЧ отправляются. 2 на прямую одна в стыки.
Komanch
сегодня в 01:10
как минимум в группу ЛЕ уже попали, это радует ))))
Parovoznic ответил Твой Арсен
сегодня в 01:09
Твой Арсен:
Витиньо надо продавать. Парню 24 года, а Кучаев в свои 19 и то лучше.
Кучаев пока дно. Мож, из него чё и вырастет, но это только в будущем.
А пока он никакой.
ИМХО.
Sysanin101
сегодня в 01:09
Они сделали это! Они смогли! Они ПОБЕДИЛИ!
На морально волевых армейцы выстояли и одержали такую важную победу над сильным соперником.
Реальная заявка ЦСКА на второе место в группе при равенстве очков с Базелем!
ЦСКА, во втором тайме, показал ту самую игру, которую хотелось бы почаще видеть в исполнении всех наших команд в еврокубках.
В очередной раз стоит отметить Игоря Акинфеева, который хоть и пропустил, по вине ЗАЩИТЫ, но спас как минимум 3-4 раза от верного гола.
Героями лигочемпионской встречи стали не только те, кто забивал - Дзагоев и Вернблум, но и те, кто ОТБИВАЛСЯ всей командой и умело ликвидировал угрозы воротам ЦСКА.
Выход Алана Дзагоева внёс КОНСТРУКТИВ в атакующие действия ЦСКА!
Игроки стали чаще атаковать и мели моменты, а два из них игроки ЦСКА мастерски реализовали!
ЦСКА было сложно и трудно в ответной встрече.
Базель всё время НАГНЕТАЛ и НАСЕДАЛ, но всякий раз защита армейцев успешно отбивалась!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЦСКА с ОТЛИЧНОЙ, трудной и ВОЛЕВОЙ футбольной победой!
Все МОЛОДЦЫ и очень СТАРАЛИСЬ!
Да, были ошибки и промахи, но настрой был футбольным и ПОБЕДНЫМ!
ЦСКА больше хотел победить и они ПОБЕДИЛИ!
Впереди ещё две встречи на групповом этапе.
Мы желаем ЦСКА победно их завершить, чтобы со второго места выйти на лигочемпионскую весну и продолжить шествие в Лиге Чемпионов!
Все возможности для этого есть и эта победа вселяет уверенность, что второе место будет за ЦСКА!
vinyardrip ответил Альфи
сегодня в 01:09
Альфи:
С ПОБЕДОЙ НАС!
Чет кобылка тощевата)) Надо бы подкормить))
D.vil ответил Альфи
сегодня в 01:08
Альфи:
С ПОБЕДОЙ НАС!
Привет) С победой вас!) А почему грива у нее белая?) Поседела пока матч смотрела?;)
Твой Арсен
сегодня в 01:08
Витиньо надо продавать. Парню 24 года, а Кучаев в свои 19 и то лучше.
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