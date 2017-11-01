ЦСКА одержал выездную победу над «Базелем»

ЦСКА одержал победу над «Базелем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Базель, стадион «Санкт-Якоб Парк»

«Базель» - ЦСКА 1:2 (1:0)

Голы: Зуффи 32 - Дзагоев 65, Вернблум 79.

«Базель»: Вацлик, Аканджи, Сухи, Альварес, Петретта (Иттен 84), Штеффен, Джака (Диэ 73), Эльюнусси, Дзуффи, Ланг, Оберлен (Айети 72).

Главный тренер: Рафаэль Вики.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Березуцкий, Вернблум, Фернандес, Щенников, Натхо (Жамалетдинов 90), Головин, Кучаев (Миланов 90), Витиньо (Дзагоев 46).

Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Натхо 49, Джака 60, Альварес 75, Фернандес 84.

Судья: Милорад Мажич.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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