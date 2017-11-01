Симоне Индзаги: «„Лацио“ хочет выиграть Лигу Европы»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги в преддверии матча Лиги Европы с «Ниццей» отметил, что римский клуб не против выиграть турнир.

«Может ли „Лацио“ выиграть Лигу Европы? Мы хотим этого. В прошлом сезоне мы приложили много усилий, чтобы пробиться в этот турнир, а теперь надеемся выступить здесь наилучшим образом.

„Лацио“ здорово начал, но впереди еще три матча. Увидим, что произойдет. Хотя, конечно, домашняя победа над „Ниццей“ стала бы хорошим подспорьем».

Индзаги также рассказал, что нападающий Чиро Иммобиле не сыграет в завтрашнем матче.

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