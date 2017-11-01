Почеттино: «У „Реала“ два лица»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Реалом».

«Невозможно оценивать их по чемпионату Испании, потому что у „Реала“ два лица. Настрой меняется мгновенно. Нельзя мерить по матчу с „Жироной“. В Лиге чемпионов у „Реала“ всегда боевой настрой, и после поражения они тем более будут биться и играть на победу. Как и мы. Нам выпала фантастическая возможность. Нечасто удается сыграть в Лиге чемпионов против „Реала“ на „Уэмбли“».

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