Моуриньо: «Постараемся набрать 18 баллов в шести играх»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что рассчитывает на победу в группе Лиги чемпионов. Ранее он подчеркивал, что важнее всего выход в плей-офф.

«В последний раз, когда МЮ был в Лиге чемпионов, он ее покинул, став третьим в группе. Было бы здорово изменить это. Порой вы побеждаете в группе, но получаете тяжелый жребий. А можете финишировать вторым и получить соперника, которого никто не ждал. Поэтому не знаю, как лучше быть. Я лишь знаю, что нам нужно как можно больше очков. Постараемся набрать 18 баллов в шести играх».

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