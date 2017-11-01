Матич: «Мне нечего доказывать болельщикам „Челси“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич в преддверии гостевого матча с «Челси» отметил, что ему нечего доказывать болельщикам «синих». Напомним, что прошлым летом серб именно из «Челси» перешел в МЮ за 40 млн фунтов.

«Когда я играл в „Челси“, то отдавался на 100 %. Уверен, что болельщики „синих“ уважают меня, а даже если и нет, то мне всё равно. Мне не нужно ничего доказывать фанатам „Челси“, мне нужно доказывать уровень в моем новом клубе».

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