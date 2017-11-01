Венгер: «Уилшир готов снова играть за сборную Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что будет и впредь придерживаться принципа ротации состава, а также подчеркнул, что полузащитник Джек Уилшир уже готов вернуться в сборную Англии, за которую не играл с лета 2016 года.

«Джек полностью восстановился, и я не вижу возможности для сборной Англии обойтись без него. Думаю, он полностью готов. Три недели назад еще это было не так, а теперь готов. Он может играть во всех турнирах.

Лично я применял политику ротации и буду это делать дальше. Потому что доволен тем, как мы играем в разных соревнованиях».

В последнем матче Премьер-Лиги «Арсенал» обыграл «Суонси».

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