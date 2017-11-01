Жуков: «Защитники ЦСКА подставляют Акинфеева»

Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг Игоря Акинфеева Сергей Жуков прокомментировал тот факт, что вратарь «армейцев» много матчей подряд пропускает голы в основной сетке Лиги чемпионов.

«Считаю, что со стороны защитников просто безответственно стоять и смотреть, куда мяч отлетит дальше. И то, что Игорь говорил им после мяча от „Базеля“ – абсолютно по делу. Он кричал на тех, кто просто наблюдал за эпизодом. Момент закончен, когда мяч уже в воротах, а защитники чего-то ждали. После того гола подумал: „Ну, все…“. И как всегда стало жалко Игоря.

Вряд ли кто-то сможет показать мне хотя бы одну его грубейшую ошибку в этой Лиге чемпионов. Обидно, что постоянно натыкаемся на нелепые истории в нашей штрафной. Это становится какой-то ужасной классикой. Поэтому я бы не стал загадывать и про „Бенфику“. Мы все хотим, чтобы Игорек провел „сухой“ матч. И я вижу, как над ним довлеет эта дурацкая серия.

Игорь мог бы провести, наверное, еще больше матчей в Лиге чемпионов, если бы выступал не в России. И серии бы этой не было бы, потому что его бы так не подставляли. Игорю хорошо в ЦСКА, и он решил уже все для себя».

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