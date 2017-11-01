Манчини: «Я всегда высоко ценил Бендтнера как нападающего»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Русенборгом».

«В этом турнире все игры сложные. Надо к каждой игре подходить с максимальной концентрацией и отдаваться полностью. Завтрашний матч не будет исключением. „Русенборг“ – сильная команда, и я бы не сказал, что они потеряли все шансы на выход в плей-офф. Завтра будет интересно.

Бендтнер? Это очень хороший игрок. Я всегда высоко его ценил как нападающего. Мы несколько раз с ним встречались в рамках премьер-лиги, было нелегко. Бендтнер – очень хороший футболист. Несмотря на то, что сейчас он играет в Норвегии, а не в английской премьер-лиге, он остался большим профессионалом и завтра будет представлять опасность для нас.

Жду, что болельщики сделают свою дело – будут болеть за команды, которые поддерживают. Жду, что наших болельщиков будет много как и всегда на домашних и выездных матчах. Ожидаю от наших болельщиков горячей поддержки».

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