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Манчини: «Я всегда высоко ценил Бендтнера как нападающего»

сегодня, 21:35
РусенборгРусенборг-:-ЗенитЗенитЗавтра в 23:05 Не начался

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Русенборгом».

«В этом турнире все игры сложные. Надо к каждой игре подходить с максимальной концентрацией и отдаваться полностью. Завтрашний матч не будет исключением. „Русенборг“ – сильная команда, и я бы не сказал, что они потеряли все шансы на выход в плей-офф. Завтра будет интересно.

Бендтнер? Это очень хороший игрок. Я всегда высоко его ценил как нападающего. Мы несколько раз с ним встречались в рамках премьер-лиги, было нелегко. Бендтнер – очень хороший футболист. Несмотря на то, что сейчас он играет в Норвегии, а не в английской премьер-лиге, он остался большим профессионалом и завтра будет представлять опасность для нас.

Жду, что болельщики сделают свою дело – будут болеть за команды, которые поддерживают. Жду, что наших болельщиков будет много как и всегда на домашних и выездных матчах. Ожидаю от наших болельщиков горячей поддержки».

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Все комментарии
rawer
сегодня в 22:35
бендтнер такое бревно был, такие голевые пасы Аршавина запарывал
susanin ultrazenith
сегодня в 22:07
Только Зенит! Только победа!
Alex-96
сегодня в 21:59
Можно бревнами разменяться: Зенит не выпускает Дзюбу, а Русенборг Бендтнера.
Gunslinger
сегодня в 21:45
А болельщики ждут победы своей команды!!!
"Зенит"- ВПЕРЁД!
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