Сушич: «У „Локомотива“ выделил бы Фарфана, Фернандеша и Миранчуков»

Капитан «Шерифа» Матео Сушич поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Локомотивом».

«Постараемся продемонстрировать свою лучшую игру и показать, что мы тоже хорошая команда. Нужно уважать соперника, но игра в Тирасполе показала, что мы можем против них играть. Постараемся действовать агрессивно и сделаем все, чтобы завтра добиться положительного результата.

У „Локомотива“ много сильных игроков, выделил бы Фарфана, Фернандеша и братьев Миранчуков. Трудно назвать одного игрока, в целом у них очень сильный состав».

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