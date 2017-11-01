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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
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Промес: «Будет сложно в Севилье без наших фанатов»

сегодня, 20:39
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак22:45 Не начался

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Севильей», на который не пустят фанатов российского клуба.

«Будет сложно в Севилье без наших фанатов. Поэтому я хочу привезти для них домой три очка. Это самое малое, что мы можем сделать. Придется тяжело, но, думаю, мы готовы к этому.

Всегда плохо, когда болельщики не могут поехать на выезд, чтобы поддержать свою команду. Тем более я знаю, как они хотели быть здесь, как важно это для них.

Но это решение УЕФА. Конечно, грустно, но, думаю, мы сделаем это вместе в Ливерпуле».

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Все комментарии
sir-5 ответил time out
сегодня в 21:11
time out:
С ракетницей в Мариборе, тоже ваш был. Мы уже давно об это догадались. Ваша "поддержка" видна невооруженным взглядом. Злорадствуйте. Это и вам еще аукнется, вы не святые.
Какие вы,спартачи,обиженные А давай поспорим,что это случится? Кроме того,что я фанатов по цветам не делю :Это общая беда и позор нашего футбола,управляемый из единого центра. Украина в доказательство вам.
sir-5 ответил зенит юрист
сегодня в 21:09
зенит юрист:
сейчас 5 точка называется запазухой??
Не передёргивай,что я думал,то и сказал,скабрезник.
time out ответил sir-5
сегодня в 21:07
sir-5:
Без поддержки не останетесь.Видишь того парня,он проносит за пазухой файер? Не смотри,что он с флагом "Севильи",это наш!
С ракетницей в Мариборе, тоже ваш был. Мы уже давно об это догадались. Ваша "поддержка" видна невооруженным взглядом. Злорадствуйте. Это и вам еще аукнется, вы не святые.
зенит юрист ответил sir-5
сегодня в 21:05
sir-5:
Без поддержки не останетесь.Видишь того парня,он проносит за пазухой файер? Не смотри,что он с флагом "Севильи",это наш!
сейчас 5 точка называется запазухой??
bosun
сегодня в 21:05
Ну, хоть отмазка готова заранее)
sir-5
сегодня в 20:55
Без поддержки не останетесь.Видишь того парня,он проносит за пазухой файер? Не смотри,что он с флагом "Севильи",это наш!
зенит юрист
сегодня в 20:46
это беда. надо срочно командировать бригаду в севилью чартером . чтоб успеть на матч на *калибрах* полетят.
встреча на открывашке в 21.30. спартач1 миаф лопп т-34 вка1970 мыловары .
и прочие пятачки. стюардессой в полете назначена блоссия.
вылет в 21.40 поторопитесь господа
Валерыч
сегодня в 20:44
Прорвёмся!
-Spartanec-
сегодня в 20:43
Возвращайтесь с победой!
Alex-96
сегодня в 20:42
Они ему бананы во время матча прдкидывают, поэтому ему сложно без них.
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