Промес: «Будет сложно в Севилье без наших фанатов»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Севильей», на который не пустят фанатов российского клуба.

«Будет сложно в Севилье без наших фанатов. Поэтому я хочу привезти для них домой три очка. Это самое малое, что мы можем сделать. Придется тяжело, но, думаю, мы готовы к этому.

Всегда плохо, когда болельщики не могут поехать на выезд, чтобы поддержать свою команду. Тем более я знаю, как они хотели быть здесь, как важно это для них.

Но это решение УЕФА. Конечно, грустно, но, думаю, мы сделаем это вместе в Ливерпуле».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте