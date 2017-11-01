Жирков: «„Зенит“ хочет добиться четвёртой победы в Лиге Европы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 1:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Севилья (до 19)Севилья (до 19) 3:3 Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
21:26
Руководство «Барселоны» просматривало Головина на матче «Базель» - ЦСКА38
18:50
«Краснодар» забил восемь мячей в ворота «Гонведа» в Юношеской лиге УЕФА33
17:58
«Спартак» вырвал ничью у «Севильи» в Юношеской Лиге УЕФА50
17:55
Вернблум: «Еще не решил, есть ли желание продлевать контракт с ЦСКА»64
17:19
ЦСКА наказан на 325 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»26
22:42
Вернидуб: «„Заря“ приехала дать бой „Герте“»0
22:32
Форвард «Удинезе» Байич интересен «Фенербахче»0
22:23
Лопеш: «„Монако“ заслужил победу»1
22:17
Российских болельщиков не пускают на стадион «Севильи» даже с атрибутикой андалусийцев40
21:55
«Бешикташ» и «Монако» обменялись голами13
21:52
«Арсенал» увеличит вместимость «Эмирейтс»2
21:43
«Тоттенхэм» - «Реал»: Кейн выходит с первых минут15
21:43
Хацкевич: «У киевского „Динамо“ нет времени грустить»2
21:39
«Севилья» - «Спартак»: стартовые составы48
21:35
УЕФА может запретить киевскому «Динамо» участвовать в еврокубках11
21:35
Манчини: «Я всегда высоко ценил Бендтнера как нападающего»4
21:31
«Наполи» - «Манчестер Сити»: стартовые составы3
21:11
Фанаты МЮ хотят встречи с Моуриньо7
21:06
Марадона: «Сампаоли? Не стану работать с теми, кто считает себя важнее, чем они есть»3
21:02
Жуниор Мораес: «Настало время для побед киевского „Динамо“»1
20:53
Лемар получил травму в матче с «Бешикташем»0
20:45
Кузяев получил травму плеча15
20:39
Промес: «Будет сложно в Севилье без наших фанатов»21
20:25
Уциев: «Не согласен с тем, что у Кононова мягкий характер»7
20:17
Инсуа заменил Билью в составе сборной Аргентины0

Жирков: «„Зенит“ хочет добиться четвёртой победы в Лиге Европы»

сегодня, 21:25
РусенборгРусенборг-:-ЗенитЗенитЗавтра в 23:05 Не начался

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Русенборгом».

«Думаю, завтра будет очень интересная игра, поскольку сопернику нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться четвертой победы. Завтра будет хорошая и интересная игра.

Все как обычно: провели собрание на базе клуба, тренировались. Занимались обычными футбольными делами. Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам – почему нет? Тем более результаты в Лиге Европы у нас очень хорошие».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
loko7
сегодня в 22:29
Лучше думайте как Рубин обыграть, а то будет 5 матчей без побед.
Gunslinger ответил Petergoff
сегодня в 21:48
Petergoff:
Это конечно хорошо,но и про чемпионат не забывайте.
Пусть только попробуют забыть!!! :)))
obana777
сегодня в 21:36
Если лимит позволяет выходить легионерам - пусть играют, а мы посидим на лавке, в картишки перебросимся, денежки-то капают, да и здоровье целей будет.
Petergoff
сегодня в 21:31
Это конечно хорошо,но и про чемпионат не забывайте.
sir-5
сегодня в 21:28
Да ладно,выиграете без проблем!
AntiherQ1488
сегодня в 21:26
Овцеконь заговорил, ну новости.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100