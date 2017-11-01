Жирков: «„Зенит“ хочет добиться четвёртой победы в Лиге Европы»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Русенборгом».

«Думаю, завтра будет очень интересная игра, поскольку сопернику нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться четвертой победы. Завтра будет хорошая и интересная игра.

Все как обычно: провели собрание на базе клуба, тренировались. Занимались обычными футбольными делами. Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам – почему нет? Тем более результаты в Лиге Европы у нас очень хорошие».

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