Тренер «Шерифа»: «Постараемся подстроиться под действия „Локомотива“»

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Локомотивом».

«Нам завтра предстоит очень важная игра с командой, которая лидирует в своем чемпионате. У них все хорошо в физическом и психологическом плане. Но мы хотим показать свою лучшую игру завтра.

Это будет другая игра, нежели матч между „Локомотивом“ и „Зенитом“. В той встрече петербуржцы много атаковали, это позволило москвичам ловить их на контратаках. Завтра, скорее всего, они будут играть по-другому. Постараемся читать соперника и подстроиться под его действия наилучшим образом.

Мы планируем достичь положительного результата - сыграть вничью или победить. У соперника серьезная команда, первое место в чемпионате России о чем-то говорит. Постараемся атаковать, действовать агрессивно и сыграть не хуже, чем в Тирасполе. Надеемся, что не будет никаких факторов, которые смогут нам в этом помешать».

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