Таски: «Постараемся показать всем, что „Спартак“ достоин играть в плей-офф ЛЧ»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Конечно, у „Спартака“ остаются шансы на выход из группы, почему нет? Нам нужно обыграть дома „Марибор“ и тогда решающим будет матч в Ливерпуле. Мы постараемся показать всем в ближайших играх, что мы достойный играть в плей-офф.

Мы пропустили необязательные голы в игре против „Севильи“. После угловых мы пропускаем, порой теряя концентрацию, а если ты теряешь концентрацию, то ты пропускаешь. После перерыва мы поняли, что можем спасти игру, ведь счёт был всего 0:1, мы побежали вперёд, начали создавать опасные моменты, но, к сожалению, не смогли сравнять счёт.

Мы благодарны тем болельщикам, которые смогли прилететь в Испанию и попали на стадион. Несмотря на то, что их было очень мало, мы их слышали».

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