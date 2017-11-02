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Бош: «Сейчас у „Боруссии“ непростой период, но мы должны пройти через это вместе»

сегодня, 04:26
БоруссияБоруссия1 : 1АПОЭЛАПОЭЛМатч завершен

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бош подвёл итоги домашнего матча с АПОЭЛом (1:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. После 4-туров в активе «шмелей» только 2 набранных очка.

«Понимаю общее разочарование, мы должны были побеждать в матче с таким соперником. Начало матча выдалось непростым. Вы могли обратить внимание, что нам не хватало уверенности. Когда ты открываешь счёт, то затем нужно забивать второй мяч, тогда всё становится легче.

Первый же голевой момент соперника обернулся для нас пропущенным голом. Сейчас „Боруссия“ переживает непростой период, нам нужна победа, в футболе это самое важное.

Мы начали набирать ход в Бундеслиге и всё ещё способны показывать качественную игру. Посмотрите на наш гол, это и есть то самое качество! Так что мы ещё вернёмся на свой уровень. Мы должны пройти через всё это вместе».

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