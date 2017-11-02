Зидан: «Сегодня „Реал“ играл против команды, которая была лучше нас во всём»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевое поражение от «Тоттенхэма» (1:3) в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов:

«Люди могут думать, что хотят, но дело не в нашей психологии. Бываю моменты, когда вы забиваете максимум голов из нескольких моментов, но нам это не удалось, а соперник забил трижды.

Сегодня мы играли против команды, которая была лучше нас во всём. Но я не беспокоюсь. Да, мы не забиваем голы, но „Реал“ – команда с опытными игроками, мы чемпионы, и мы исправим ситуацию.

Мы должны принять это поражение с высоко поднятой головой, это футбол. Впереди много матчей, чтобы исправить положение. Конечно, команда расстроена. Сегодняшнее поражение было тяжёлым, но в то же время оно было заслуженным. Соперник заслужил эту победу, но мы знаем, что нужно делать дальше. Мы должны это преодолеть, и мы это сделаем».

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