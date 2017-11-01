По сообщениям итальянских СМИ, главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Милан». Нынешний наставник «россонери» Винченцо Монтелла показывает очень неубедительную игру с миланской командой, проиграв 4 матча в 6 последних встречах. Предполагается, что отличным кандидатом на роль сменщика является Антонио Конте, который ранее успешно работал в Серии А с «Ювентусом». Другими кандидатами на пост нового главного тренера «Милана» являются Вальтер Маццарри и Паулу Соуза.
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Может ему и правда в Италии будет гораздо лучше.
Может ему и правда в Италии будет гораздо лучше.
Аллегри только 4й год работает, а так все 2-3 года.
Аллегри только 4й год работает, а так все 2-3 года.