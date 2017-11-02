Бериссо: «Считаю, что „Севилья“ наиграла на 3:0»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо подвёл итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:1):

«Я более чем доволен победой и игрой, которую показали мои футболисты. Даже несмотря на финальный отрезок, в котором нам пришлось неожиданно тяжело. Пожалуй, в первые 70 минут матча „Севилья“ показала лучший футбол за всё время, что я руковожу командой. Особенно с учётом важности встречи.

Считаю, мы заслуживали вести 3:0, наиграли на него, и тогда всё было бы спокойно. Но в итоге пришлось понервничать. В целом же хочу отметить отличный темп, в котором действовали мои ребята, давление. Теперь нам нужно успешно провести два оставшихся матча. Одной победы должно хватить для выхода в плей-офф, но пока она не достигнута, говорить об этом нет смысла. Нужно готовиться, выходить на поле и побеждать. Всё зависит от нас».

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