Почеттино: «Чтобы обыграть „Реал“, необходимо показать свой лучший футбол»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов (3:1):

«Я ожидал увидеть лучший „Реал“. Чтобы обыграть эту команду, необходимо показать свой лучший футбол. Мы были в ударе и поэтому добились такого результата.

Самое главное, что мы вышли в следующую стадию турнира. Мы стали сильнее в сравнении с прошлым годом. „Тоттенхэм“ вышел в плей-офф ЛЧ за два тура до конца из группы с такими командами, как „Боруссия“, „Реал“ и АПОЭЛ. Для нас это важный момент. Подобные матчи придают нам больше уверенности в себе.

Такие игры делают нас более заметными на футбольной карте Европы. Надеемся, что в 1/8 финала нам выпадет хороший жребий».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте