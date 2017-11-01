Анчелотти: «„Бавария“ в меня не поверила»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, уволенный из «Баварии», отметил, что ему не доверяли в Мюнхене.

«Команда в меня не поверила. И это стоило мне работы. Сейчас я спокоен, смотрю футбол. Пока не ищу никаких вариантов. Это позже. Хочется найти проект, где смогу работать спокойно.

Ситуация в „Милане“? В футболе нет волшебников. Нужно терпение, игроки должны адаптироваться. „Милан“ сильно обновился прошлым летом. Прошло мало времени».

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