Тренер АПОЭЛа: «После матча сказал Бошу, что нам повезло»

Главный тренер АПОЭЛа Гиоргос Донис прокомментировал ничейный результат в гостевом матче с дортмундской «Боруссией» (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:
«Считаю, было очень важно реализовать первый голевой момент в матче. В конце поединка у нас был ещё один хороший шанс отличиться.
После матча сказал наставнику „Боруссии“, что нам повезло. В футболе не всегда побеждает сильнейшая команда. У АПОЭЛа есть шанс выйти в Лигу Европы, и мы попробуем им воспользоваться».
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Безусловно Дортмунд на голову сильнее АПОЭЛА, но если ты с 10-й попытки в упор по воротам не попадаешь, то кто тебе доктор.
Безусловно Дортмунд на голову сильнее АПОЭЛА, но если ты с 10-й попытки в упор по воротам не попадаешь, то кто тебе доктор.