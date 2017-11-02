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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Ван Бронкхорст: «Если „Шахтёру“ повезёт, он может далеко пройти в Лиге чемпионов»

сегодня, 06:34
ШахтерШахтер3 : 1ФейеноордФейеноордМатч завершен

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст после поражения от «Шахтёра» (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов подвёл итоги встречи и прокомментировал неудачное выступление своей команды в этом турнире:

«Считаю, что мы сегодня хорошо сыграли, имели хорошие шансы чтобы забить. Нам удался быстрый гол. К сожалению, после этого мы быстро пропустили дважды. У нас были шансы, чтобы поразить ворота ещё, но, к сожалению, не получилось. Старались сегодня увезти с собой больше, чем один балл.

Я считаю, что шансы „Шахтёра“ выйти в плей-офф сейчас очень высоки. Это очень хорошая команда с качественными футболистами. Недаром они играют в Лиге чемпионов на протяжении многих лет. Если им повезёт, они могут пройти далеко.

Думаю, что негативный результат в этой Лиге чемпионов никак не повлияет на мою карьеру. Лига чемпионов – довольно серьёзный турнир, и мы знаем: чтобы сыграть в этом турнире и выиграть его, нужно многого добиться. Понимаем, что в этом турнире „Фейеноорд“ вряд ли смог бы достичь высоких результатов, но смотря на футбол нашей команды, можно сказать, что мы играли достаточно хорошо. Лига чемпионов для нас высокий уровень. Хотя нам и не удалось выиграть ни одного поединка, но я вижу, что команда прогрессирует от матча к матчу».

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