Фонсека: «Две победы над чемпионом Голландии запомнятся надолго»

Наставник «Шахтёра» Паулу Фонсека подвёл итоги домашнего матча группового этапа Лиги чемпионом с «Фейеноордом» (3:1):

«Думаю, это отличный результат. Две победы над чемпионом Голландии запомнятся надолго. Наша команда всё время была очень спокойной и уверенной, даже когда нам забили гол, и я всегда верил в команду и думал о трёх очках.

Ключевой момент был, когда мы сравняли счёт. Мы отлично среагировали на пропущенный мяч – сравняли счёт и потом забили второй мяч. Мы доминировали и отлично понимали игру. Понятно, что потом „Фейеноорд“ больше открывался, а это дало нам возможность создавать голевые моменты. Я всегда чувствовал, что команда очень надёжна в обороне и сконцентрирована, и это давало нам определённый комфорт.

Математически нам сейчас не хватает одного очка. Нам предстоят ещё два матча, и мы прекрасно понимаем, что они будут сложные. Но после жеребьёвки я видел много испуганных людей, которые думали, что мы даже не выйдем в Лигу Европы. На данный момент Лига Европы уже гарантирована за два тура до конца, а три победы в четырёх матчах Лиги чемпионов – это запоминающийся результат».

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