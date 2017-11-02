Гвардиола: «Возможно, „Наполи“ – лучшая команда, против которой я играл в своей карьере»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (4:2):

«Обыграть „Наполи“ дважды за две недели – невероятное достижение. Возможно, это лучшая команда, против которой я играл в своей карьере. Мы старались не давать им атаковать по левому флангу, но они были очень сильны и смогли забить гол. В первые 20 минут „Наполи“ просто уничтожил нас. Но мне понравилось, как команда отреагировала на трудности.

Горжусь своей командой, потому что знаю, на что способен сегодняшний соперник. Мне очень нравится „Наполи“, их игрой в короткий пас, они не давали нам времени на принятие решений в первую двадцатиминутку.

У нас очень похожие команды, мы любим держать мяч, прессинговать соперника при его потере. Мне очень понравилось, как мы играли после того, как счёт стал 2:2. Но, повторюсь, в первые 20 минут у нас ничего не получалось».

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