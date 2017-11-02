Клопп: «У „Ливерпуля“ очень интересная группа, но мы в хорошем положении»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Марибором» (3:0) в домашнем матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«„Ливерпуль“ ждёт непростой выезд в Севилью, а „Марибор“ будет играть в Москве. У нас очень интересная группа, потому что ещё ничего не решено, но мы находимся в хорошем положении. Тем не менее, впереди нас ждут трудные матчи. Сегодня нам пришлось хорошо потрудиться, но мы заслужили эту победу.

Временами мы испытывали трудности, соперник нанёс несколько ударов по нашим воротам, но это абсолютно нормально. Они полностью поменяли свой стиль игры после нашей предыдущей встречи, очень осложнили нам жизнь. Но это не было большим сюрпризом. Я доволен тем, как мы отреагировали. Это матч нельзя назвать идеальным, но мы забили три мяча и не пропустили ни одного, а также вышли на чистое первое место в группе – и это отлично!»

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