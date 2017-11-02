Сарри: «„Наполи“ доставил большие проблемы одной из сильнейших команд»

Наставник «Наполи» Маурицио Сарри подвёл итоги домашней встречи с «Манчестер Сити» (2:4) в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«„Наполи“ противостояла одна из сильнейших команд, и нам удалось доставить ей большие проблемы. После потери Гуляма мы старались перестроить игру и пропустили первый гол. Я расстроен тем, что мы пропускали голы после этих контратак, ведь мы владели мячом, но тот факт, что мы доставили „Сити“ множество проблем, заставляет меня гордиться своей командой.

Наша команда хороша с точки зрения техники. Мы здорово держим мяч, но в то же время мы недостаточно сильны при стандартах. Это то, над чем мы будем пытаться работать».

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