Семин: «„Локомотив“ сыграет с „Шерифом“ лучшим составом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча с «Шерифом» в 4-м туре Лиги Европы:

«Эйфории после победы над „Зенитом“ перед матчем с „Шерифом“ быть не должно. Это совершенно другой турнир. В Тирасполе мы получили хороший урок. Надо понимать, что у соперника хороший сбалансированный состав, который заставил нас обороняться. Ничья на выезде – хороший результат для нас. Это серьёзная команда, к которой нужно серьёзно относиться. Если будем думать, что будет легко, то ничего хорошего не произойдёт. Нас ожидает тяжёлый матч, к которому мы должны быть готовы.

Ждать ли сюрпризов в составе? У нас никаких сюрпризов не может быть. Есть небольшая обойма из 20 игроков, из этой обоймы мы выбираем. Сюрпризов никаких не ждите. Мы будем играть лучшим составом. Когда кто-то из ближайшего резерва проявит себя с лучшей стороны, тогда и произойдёт определённая замена.

Что касается напряжённого графика, то мы будем закаляться, терпеть большую нагрузку и расти. Это главное. Отсюда и будет результат».

Напомним, что первый поединок команд завершился ничьей.

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