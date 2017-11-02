МЮ в январе вернет Андреаса Перейру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды в «Валенсии», скорее всего, уже в январе вернется в МЮ. Арендное соглашение с «Лос Чес» рассчитано до лета, однако хавбек вернется на «Олд Траффорд» досрочно.

21-летний Перейра появился в стартовом составе лишь в четырех матчах Ла Лиги из десяти, поскольку прекрасную игру демонстрируют его конкуренты Карлос Солер и Гонсалу Гедеш. МЮ уже связался с плеймейкером, футболист готов вернуться, если ему не удастся до зимы застолбить место в основе «Валенсии».

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