Моуриньо: «Тоттенхэм» забил «Реалу» 3 мяча, мы от «шпор» не пропустили, но нас критикуют"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что журналисты относятся к его команде предвзято, критикуя чрезмерно оборонительный футбол «красных дьяволов»:

«Не хочу комментировать это, ведь это не моя работа. Порой мне кажется, что следовало бы, но я беру себя в руки и воздерживаюсь от комментариев.

Одинаковые выступления разных команд трактуются по-разному. В играх одних команд это волшебство, великолепная тактика и прекрасное отношение к делу игроков. В играх других - консерватизм, негатив и прочее.

Например, „Тоттенхэм“ обыграл „Ливерпуль“ со счетом 4:1, а „Реал“ - 3:1. Мы же от „шпор“ не пропустили, думаю, нам нужно отдать должное».

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