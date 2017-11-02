Роналду: «„Тоттенхэм“ забил свой первый гол из офсайда»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов посетовал на судейство.

«Мы проиграли 1:3, и это настоящий удар для нас. На мой взгляд, этот счет не отражает того, что происходило на поле. Первый гол „Тоттенхэм“ забил из офсайда. То же самое было и в матче с „Жироной“, там они забили свой второй мяч из положения вне игры.

Мы не можем контролировать такие вещи, но мы можем управлять своим отношением к игре, борьбой, настроем, и этого нам не хватало в последних двух матчах».

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