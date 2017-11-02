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Роналду: «„Тоттенхэм“ забил свой первый гол из офсайда»

сегодня, 15:18

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов посетовал на судейство.

«Мы проиграли 1:3, и это настоящий удар для нас. На мой взгляд, этот счет не отражает того, что происходило на поле. Первый гол „Тоттенхэм“ забил из офсайда. То же самое было и в матче с „Жироной“, там они забили свой второй мяч из положения вне игры.

Мы не можем контролировать такие вещи, но мы можем управлять своим отношением к игре, борьбой, настроем, и этого нам не хватало в последних двух матчах».

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Все комментарии
Он-моя жизнь
сегодня в 16:53
ахахаха😂 это вам за Баварию👍🏻
Bavaria_M ответил RDeanW
сегодня в 16:44
RDeanW:
кто-то всерьез судит реал по групповому этапу?)) в том году 2 место в группе, ни одной победы над боруссией, 3:3 с легией!!! и итог напомнить?))
ага а потом было покупки судей и голы с офсайда самого рона. и за уши вытянут реал и куплено лч ага.
Лестер 13 рус
сегодня в 16:44
И это говорит постоянный овсайдёр,как липовые кубки выигрывать это хорошо,а как что сразу оправданий ищут,стыда нет
Bavaria_M
сегодня в 16:39
судью забили купить да?
или самому забивать голы с метровых офсайдов как в прошлом году это норма? ох уж эти двуличные
Mоnоlo
сегодня в 16:30
А про руку Рамоса Роналду тактично умолчал.
BARCELONA-BEST
сегодня в 16:26
Пхахаххахаха это говорит симулянт который забил Баварии 2 гола с офсайда))
RDeanW ответил Медив
сегодня в 16:20
Медив:
Тогда было по другому. Неудачи в ЛЧ контрастировали с результатами в чемпионате. Сейчас команда лажает и там, и там. Это говорит о системном кризисе
5:1 барса в суперкубке, 2:1 мю в суперкубке, уже 2 трофея. системный кризис, что уж там. точно так же пели прошлой осенью, вот точно так же. всем хейтерам реала было даже нормального выступления в чемпионате мало, ибо "там же одни осасуны" и прочее
mikysss
сегодня в 16:20
Порто лейпцигу точно из оффсайда забили а тут... Рони играть лучше надо, хотя Рони то опять забил, всмысле гол
moskwa 09 ответил Zidane.5
сегодня в 16:19
Zidane.5:
Заговор против Реала, продажная Фифа делает все возможное чтобы остановить гегемонию Реала. Дисквы Рамоса, Криштиану, голы из офсайдов в наши ворота, еще и Барсу тащат в Испании просто за уши.
    Dude-MU
    сегодня в 16:15
    Сурогатный офсайд
    ахаха
    Zidane.5
    сегодня в 16:12
    Заговор против Реала, продажная Фифа делает все возможное чтобы остановить гегемонию Реала. Дисквы Рамоса, Криштиану, голы из офсайдов в наши ворота, еще и Барсу тащат в Испании просто за уши.
    FERIS ответил RDeanW
    сегодня в 16:11
    RDeanW:
    кто-то всерьез судит реал по групповому этапу?)) в том году 2 место в группе, ни одной победы над боруссией, 3:3 с легией!!! и итог напомнить?))
    Они же упертые эти барсуки им ничего не докажешь.
    Вот когда Реал будет всех рвать по весне тогда они может засунут свои языки куда подальше.
    dzvinka
    сегодня в 16:04
    просто ржачь слышать от него про голы из оффсайдов)))
    Жажда скорости
    сегодня в 16:03
    Айтекинская барся только и живет такими голами из офсайда Рон,а Шпоры лишь один такой забили😂😂😂
    Foxes
    сегодня в 16:00
    А сколько ты таких забил.
    ronaldo743
    сегодня в 15:55
    Вы благодаря таким голам две ЛЧ выиграли. Надо бы помалкивать.
    Cektor
    сегодня в 15:53
    о , мистер офсайд заговорил))
    Медив ответил RDeanW
    сегодня в 15:52
    RDeanW:
    кто-то всерьез судит реал по групповому этапу?)) в том году 2 место в группе, ни одной победы над боруссией, 3:3 с легией!!! и итог напомнить?))
    Тогда было по другому. Неудачи в ЛЧ контрастировали с результатами в чемпионате. Сейчас команда лажает и там, и там. Это говорит о системном кризисе
    Mamaev ответил киэнджинᅠ
    сегодня в 15:51
    киэнджинᅠ:
    В наше время совесть - непозволительная роскошь. Кто ею не пользуется, тот, как правило, успешнее по жизни.
      ZENIT GOAL
      сегодня в 15:51
      Роналду: «„Тоттенхэм“ забил свой первый гол из офсайда. Это просто недопустимо! Ведь только мне, лучшему игроку мира, разрешено забивать из оффсайдов, Бавария не даст соврать. А ещё мне дано право регулярно нырять в штрафной соперника и забивать пенальти, как очередное проявление моей исключительности!»
      Zyrob Sharipov
      сегодня в 15:50
      шампуню кашшая нужно чтоб он мог забить.двух метровый с офсайда.дельфин мароканский
      n1ger0k
      сегодня в 15:50
      обидно,что Рон всё же не научился принимать поражения , реал не заслужил даже 1 points
      RDeanW
      сегодня в 15:48
      роналду на прошлом групповом этапе забил 2 гола в 6 играх. 4 игры подряд в группе он не забивал! даже ни в одном матче с легией не забил, где реал 8 мячей в сумме накидал. напомнить, что было дальше?)
      RDeanW
      сегодня в 15:45
      кто-то всерьез судит реал по групповому этапу?)) в том году 2 место в группе, ни одной победы над боруссией, 3:3 с легией!!! и итог напомнить?))
      ozdo
      сегодня в 15:45
      как то все равно на офсайды... нужно рвать... остальные разговоры от лукавого, и лучше эти разговоры оставить для баварских сосисок....
      киэнджинᅠ ответил Mamaev
      сегодня в 15:43
      Mamaev:
      Рональду, ска совесть есть?
      В наше время совесть - непозволительная роскошь. Кто ею не пользуется, тот, как правило, успешнее по жизни.
      Санчо Панса
      сегодня в 15:42
      Только вот это уже слабое утешение, Рон....Королевичи, стоит признать, не наиграли даже на ничью! А Тоттенхэм в родных стенах в ЛЧ снова был неудержим.
      Жажда скорости
      сегодня в 15:39
      А остальные 2? Все команды мира иногда забивают с офсайда,это футбол,такое случается,команда играла фигово,поэтому и пропустила 3...
      Шуnя771
      сегодня в 15:35
      На один офсайд ответь двумя НЕ "офсайд"!
      Ministri Krasnodar
      сегодня в 15:34
      Вам с неймаром нужно играть в одной команде.Две барышни.
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